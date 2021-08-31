ABD Afganistan'dan çekildi; Kabil Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'daki son Amerikan askerlerinin de çekilmesinin ardından, ABD ve müttefiklerine karşı zafer kazandıklarını söyledi.
Zabihullah Mujahid, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın kontrolünün Taliban'a geçmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bu zafer tüm Afganlarındır" dedi.
Mujahid ayrıca yaşananların tüm işgalciler için ders niteliğinde olduğunu belirtti.
Taliban Sözcüsü, ABD ve dünyadaki tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise bugün itibarıyla Kabil'deki diplomatik faaliyetlerini askıya aldıklarını ve bu faaliyetleri Katar'ın başkenti Doha'dan yürüteceklerini söyledi.
Amerikalı yetkilililer, son olarak bir C-17 kargo uçağının günün ilk saatlerinde ABD Büyükelçisi ile birlikte havalandığını söyledi.
Yetkililer, Afganistan'da askeri misyonun tamamlandığını ancak ülkeden ayrılamayanlara yardım etmek için diplomatik misyonun devam edeceğini belirtti.
Kabil'den son Amerikan uçağının havalanmasının ardından Kabil'deki kutlamalarda silah sesleri de duyuldu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie basın toplantısında, "Afganistan'dan çekilmemizin ve Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için girişilen askeri misyonun tamamlandığını duyurmak için buradayım" dedi.
McKenzie, ABD ve koalisyon güçlerinin uçaklarıyla 123 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Afganistan'dan çekilmeyi "büyük bir askeri, diplomatik ve insani girişim" ve "ABD'nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en zorlu görevlerden biri" olarak nitelendirdi.
Blinken, Afganistan'da kalan ve ayrılmak isteyen insanlar için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Blinken ayrıca Taliban yetkilileri ile birlikte çalışmayı deneyeceklerini fakat öncesinde Taliban'ın meşru bir yönetim sergilemesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden bugün ulusa seslenecek.
Geri çekilmenin ardından Taliban güçleri, havalimanında kalan Amerikan ordusuna ait ekipmanları da ele geçirdi. Çekilen bazı fotoğraflarda Taliban militanların bu ekipmanları kullandığı da görüldü.
Öte yandan Tümgeneral Chris Donahue, Afgan topraklarından ayrılan son ABD askeri olarak tarihe geçti.
Son uçuş, iki hafta süren tahliye operasyonuna IŞİD-Horasan örgütünün düzenlediği iki saldırının ardından geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.
ABD öncülüğündeki NATO güçleri 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001'de Afganistan'ı işgal etmiş ve 5 yıllık Taliban yönetimine son vermişti.
'Afganlar için müreffeh bir gelecek diliyoruz'
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Afganların artık kendi geleceklerini kendi başlarına ellerinde tuttuklarını vurguladı ve ulusun karar ve fırsat anı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
Başkan George W Bush döneminde Afganistan Büyükelçisi olarak da görev yapan 70 yaşındaki diplomat, Taliban'ın ülkeyi nasıl yöneteceği konusunda kendi imtihanıyla yüz yüze olduğunu ifade etti.
Khalilzad, paylaşımlarında Mevlana'nın "Bu senin yolun, sadece senin. Başkaları seninle birlikte yürüyebilir ama kimse senin için yürüyemez" sözlerine de atıfta bulunarak şunları yazdı:
"Afganlar için barış ve istikrardan doğmuş, müreffeh bir gelecek diliyoruz."