ABD Afganistan'dan çekildi; Kabil Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti

Son uçuş, iki hafta süren tahliye operasyonuna IŞİD-Horasan örgütünün düzenlediği iki saldırının ardından geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001'de Afganistan'ı işgal etmiş ve 5 yıllık Taliban yönetimine son vermişti.

'Afganlar için müreffeh bir gelecek diliyoruz'

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Afganların artık kendi geleceklerini kendi başlarına ellerinde tuttuklarını vurguladı ve ulusun karar ve fırsat anı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.





Başkan George W Bush döneminde Afganistan Büyükelçisi olarak da görev yapan 70 yaşındaki diplomat, Taliban'ın ülkeyi nasıl yöneteceği konusunda kendi imtihanıyla yüz yüze olduğunu ifade etti.





Khalilzad, paylaşımlarında Mevlana'nın "Bu senin yolun, sadece senin. Başkaları seninle birlikte yürüyebilir ama kimse senin için yürüyemez" sözlerine de atıfta bulunarak şunları yazdı:





"Afganlar için barış ve istikrardan doğmuş, müreffeh bir gelecek diliyoruz."