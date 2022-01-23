ABD’den Rojava’daki IŞİD saldırısına yönelik SDG’ye destek açıklaması

Suriye’nin kuzeyindeki Rojava’nın Haseke kentinde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolü altında bulunan ve yaklaşık 5 bin IŞİD üyesinin kaldığı Sina Hapishanesi’ne IŞİD’in saldırmasıyla yaşanan çatışmaların yankıları devam ediyor.







SDG, 17 üyesinin yaşamını yitirdiğini duyururken, ABD’den IŞİD’in saldırıları ve hapishaneden üyelerini kaçırma girişimine yönelik bir açıklama geldi.





Rudaw’ın aktardığına göre ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, “IŞİDlileri serbest bırakma girişimi olarak düzenlenen IŞİD saldırısını kınıyoruz. SDG’yi verdiği hızlı tepki ve kuzeydoğu Suriye’de IŞİD’e karşı mücadeleye karşı devam eden bağlılıkları için takdir ediyoruz” denildi.





“Çok sayıda saldırıyı önlemek ve bu son saldırının da şiddetini sınırlamak, SDG ve IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un gayretli ve istikrarlı çabalarının bir sonucudur” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Bu saldırı, IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un IŞİDlileri güvenli bir şekilde tutması, cezaevlerinin güvenliğini güçlendirmesinin önemini ve tam olarak finanse edilmesi gerektiğini göstermektedir” sözlerine de yer verildi.







ÜLKELERE ‘IŞİD ÜYESİ VATANDAŞLARINIZI ALIN’ ÇAĞRISI





Ülkelere de çağrı yapılan açıklamada, “IŞİDlilerin vatandaşı olduğu ülkelerin Suriye’nin kuzeydoğusunda tutuklu bulunan vatandaşlarını geri almaları, rehabilite etmeleri ve kovuşturma yapmaları için gerekliliği vurguluyoruz. IŞİD’e karşı bölgedeki ortaklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.





Sina Hapishanesi’nde perşembeyi cumaya bağlayan gece çatışmalar yaşanmaya başlamış, ardından hapishaneye saldıran IŞİD mensupları, örgüt unsurlarını cezaevinden kaçırmak istemişti.







SDG yaptığı açıklamada 17 üyesinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Sina Hapishanesi’nde 54 ülkeden yaklaşık 5 bin IŞİD’li bulunuyor.