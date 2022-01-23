Samanyolu Haber /Dünya / Omicron vakalarında dikkat çeken rakam: Ölüm oranı Delta’ya göre 8 kat daha az /23 Ocak 2022 14:39

Omicron vakalarında dikkat çeken rakam: Ölüm oranı Delta’ya göre 8 kat daha az

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü veri uzmanı Christian Hesse, "Omicron mutasyonundaki ölüm oranı Delta’ya göre 8 kat daha az" açıklamasını yaptı.

SHABER3.COM

Bilim dünyası yeni tip koronavirüs (Covid-19) varyantı Omicron’un etkinliğini çözmeye çalışıyor. Rahatlatan araştırma Almanya’da yapıldı. Robert Koch Enstitüsü (RKİ) veri uzmanı Profesör Christian Hesse, Delta ve Omicron mutasyonları arasındaki ölüm oranlarını analiz ettiği araştırmada Omicron’a bağlı ölüm oranlarının Delta’ya göre 8 kat daha az olduğunu belirledi.

Omicron’un diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayıldığını ve daha hafif atlatıldığını belirten Hesse, Güney Afrika, ABD ve İngiltere’den gelen verilere göre Omicron mutasyonuna bağlı ölümlerin daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.

İHA’nın aktardığına göre Profesör Christian Hesse, Omicron’un geçen hafta ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 89’unu oluşturduğunu da açıkladı. Omicron vakalarının bir hafta içinde yüzde 40’lardan yüzde 80’lere çıktığını belirten Hesse, buna paralel olarak haftalık insidans sayılarının iki katına çıkmasının mutasyonun hızlı yayılışına bir örnek olduğunu ifade ederek, Omicron’u bir gelgit dalgasına benzetti.

ON KİŞİDEN BİRİ HASTANEYE YATIYOR

Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların yoğun bakım servisleri yerine genel serviste tedavi olduğunu belirten Hesse, “Omicron ile enfekte olan her 10 kişiden biri ve Delta ile enfekte olan her 5 kişiden biri hastaneye yatıyor” dedi. Hesse, Omicron vakalarındaki artışın sürmesi halinde yoğun bakım ünitelerinin sayısının tekrar artacağını da belirtti.

2 BİN 100 KİŞİDEN 1’İ ÖLDÜ

Hesse ayrıca, “RKİ verilerine göre son 4 haftada Omicron ile enfekte olan 2 bin 100 kişiden 1’i semptom göstererek hayatını kaybetti” dedi. Ekim ayında Delta mutasyonuna yakalanan 250 hastadan 1’inin hayatını kaybettiğini belirten Hesse, “Omicron mutasyonundaki ölüm oranı Delta’ya göre 8 kat daha az” ifadelerini kullandı.

Hesse, Omicron’da ölüm oranı ile aşı arasında açık bir bağlantı olduğunun da altını çizerek, “Aşısız kişiler için ölüm riski bin 400 kişide bir, aşılı kişilerde ise 2 bin 600’de 1 olarak biliniyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Omicron vakalarında dikkat çeken rakam: Ölüm oranı... Sonraki Haber >>

'GültekinAvcı NeYaptı'

'GültekinAvcı NeYaptı'

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:41:37