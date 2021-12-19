ABD, INTERPOL’ün İstismar Edilmesine Dur Demeye Hazırlanıyor









INTERPOL’ün kuşkusuz en etkili üyelerinden ve en büyük bağışçılarından olan ABD, son yıllarda INTERPOL’ün Türkiye, Rusya ve Çin gibi birçok baskıcı rejim tarafından aktivistleri, gazetecileri, muhalif sesleri susturmak amacıyla kullanılmasından duyduğu rahatsızlık sebebiyle yeni yasal düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemelerin başta Avrupa Birliği üyeleri olmak üzere diğer birçok ülke için bir model teşkil edeceği ve benzer adımların atılacağı öngörülüyor. INTERPOL ve Kırmızı Bülten sistemi son yıllarda özellikle Çin, Rusya ve Türkiye tarafından sıklıkla istismar edilmiş, birçok masum insan bu rejimlerce uluslararası kaçak olarak aranmış ve işkence, ölüm ve birçok hak ihlalleriyle karşı karşıya kalabilecekleri halde ülkelerine iade edilmişlerdi. INTERPOL’ün istismara açık olan bu yapısı sebebiyle uzun zamandır reformlara ihtiyaç olduğu tartışılıyordu.



