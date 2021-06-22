ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'dan enflasyon açıklaması

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell pandeminin ardından toparlanmaya başlayan ABD ekonomisinde enflasyon endişelerini gidermeye çalıştı. Powell artışın geçici olduğu ve sürdürülebilir bir seviyeye gerileyeceği görüşünü yineledi.





Temsilciler Meclisi’nin Denetim ve Reform Komisyonu’nda düzenlenen “Çıkarılan Dersler: Merkez Bankası’nın Corona Virüsü Pandemisine Karşı Verdiği Yanıt” başlıklı oturumda konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.





ABD’de pandeminin ardından ekonomi toparlanma sinyalleri verirken enflasyondaki artışa odaklanan yatırımcılar, Merkez Bankası Başkanı Powell’ın ne gibi mesajlar vereceğini merakla bekliyordu.





Kongre’deki oturumun başında önceden hazırlamış olduğu konuşmasını okuyan ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ekonominin sağlıklı bir hızda büyüdüğünü ve bu durumun enflasyonu hızlandırdığını söyledi; ancak son 13 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyondaki yükselişin geçici olduğu görüşünü yineledi.





ABD Merkez Bankası Başkanı, enflasyondaki artışı pandeminin başlangıcında görülen keskin fiyat düşüşü ve arzda yaşanan sıkıntılara bağladı. Powell, “Tedarikte yaşanan bu geçici etkilerin azalmasıyla birlikte enflasyonun uzun vadeli hedefimize doğru gerilemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Jerome Powell’ın bu açıklamaları, ABD Merkez Bankası yetkililerinin FED’in faiz oranını 2023 yılında iki kez arttırabileceği sinyalini vermesi sonrasında geldi.





“Yüzde 5 enflasyon kabul edilebilir mi?”





Kongre’deki oturumda Cumhuriyetçi Kongre üyesi Steve Scalise, ABD’de süt, domuz pastırması, benzin, ikinci el araba ve ulaşım gibi tüketim kalemlerinde enflasyon artışını bir tablo ile göstererek yüzde 5 oranında bir enflasyonun kabul edilemez olup olmadığını sordu.





Merkez Bankası Başkanı Powell, bu oranın kabul edilemez olduğunu belirtti. Bazı Merkez Bankası yetkilileri ise enflasyonun geçici olduğu konusunda ikna olmuş değil.





St. Louis Merkez Bankası Başkanı James Bullard Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “ekonominin daha önce benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiğini, bu sebeple de enflasyonun ilerde nereye kadar gidebileceğinin kestirilmesinin zor olduğunu” söyleyerek, “enflasyonda yukarı yönlü risklerin olduğu fikrine hazır olmamız gerek” ifadesini kullanmıştı.





Bazı yetkililerse Merkez Bankası Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki görüşleriyle hemfikir. Örneğin New York Merkez Bankası Başkanı John Williams fiyatlarda görülen artışların geçici olmasını beklediğini, önümüzdeki yıl enflasyonun yüzde 2’ye düşmesini beklediğini söylüyor.





“Sırf enflasyon korkusu sebebiyle faiz oranını yükseltmeyeceğiz”





Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell pandeminin olumsuz etkilediği sektörlerin zayıf olmayı sürdürdüğünü; ancak ilerleme kaydettiğini belirtti. Powell, ekonominin yeniden açılması, mali destek ve uygun finansal koşulların etkisiyle birlikte konut piyasasında harcamaların hızla arttığını kaydetti.





Pandeminin ekonomik görünüm açısından risk barındırmaya devam ettiğini, aşılama hızının yavaşlamasının ve virüsün yeni varyantlarının bir risk olmayı sürdürdüğünü ifade eden Powell, aşılamada ilerlemenin devam etmesinin daha normal ekonomik koşullara dönüşü destekleyeceğini belirtti.





Merkez Bankası Başkanı Powell sırf yüksek enflasyon endişesi sebebiyle faiz oranlarını hızla arttırmayacaklarını da söyledi. Powell, bunun için gerçek enflasyona işaret eden verileri bekleyeceklerini kaydetti.