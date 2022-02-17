Bu açıklamaların ardından Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerin ve zırhlı araçların hareket ettiğini gösteren bir video yayımlayarak, bunun geri çekilmenin göstergesi olduğunu duyurdu.

Batı ülkeleri kuşkuyla yaklaşıyor





'Rusya'nın çok büyük kazançları oldu'





BBC'ningöre, İsmini vermeden ABD basınına konuşan üst düzey yetkili, "Dün, Rus hükümeti Ukrayna sınırından askerlerini çektiğini söyledi. Bu iddia hem burada hem tüm dünyada büyük ilgi çekti. Ama şimdi biliyoruz ki bu doğru değil." dedi.Yetkili, bilgilerin doğru olmadığına dair bir kanıt ya da detaylı bilgi ise sunmadı. Rusya'nın açıklamalarının aksine, ABD'deki Joe Biden yönetiminin "Rusya'nın sınıra 7 bin kadar yeni asker gönderdiğini de teyit ettiğini" söyledi.NATO Savunma Bakanları bugün Brüksel'de Ukrayna-Rusya krizini konuşmak için bir araya geldi.Görüşmenin ardından basın toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin devam eden diplomatik çalışmalara olumlu baktığını, ancak henüz Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekildiğine dair somut bilgi olmadığını söyledi.Stoltenberg, "Rusya'dan da diplomatik çalışmalara olumlu baktıkları yönünde işaretler var ancak henüz gerilimi düşürme konusunda bir hareket görmedik" dedi.NATO'nun Rusya'ya karşı tehdit oluşturmadığını ve "savunma" amaçlı adımlar attığını söyleyen Stoltenberg, ittifakın bölgenin güneydoğusunda yeni muharebe grupları kurarak durumu takip edeceğini belirtti.Stoltenberg, Moskova'nın Avrupa'nın güvenlik prensiplerini zorladığını, bunun "Avrupa için yeni normal" olduğunu söyledi, NATO'nun temel prensiplerinden vazgeçmeyeceğini ekledi.NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "bedelin yüksek olacağını" ifade etti ve yaptırımlar uygulanacağını hatırlattı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise artık Stoltenberg'in açıklamalarıyla ilgilenmediklerini söyledi.RIA Novosti haber ajansına göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Stoltenberg'in sözlerinin ciddi olmadığını ve gerçek diyalog kurmak istediklerini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı bugün, ilhak ettiği Kırım bölgesinde tatbikata katılan ve ardından bölgeden ayrılan askeri birliklerin görüntülerini yayımlamıştı.Ancak Ukrayna ve Batı ülkeleri bu görüntülere kuşkuyla yaklaştı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Gerçeklere göre hareket ediyoruz ve henüz herhangi bir geri çekilme görmüyoruz, sadece bu yönde duyumlar alıyoruz" açıklamasında bulundu.Zelenski, "İnsanlar gerilimin düşürülmesini bekliyor. Biz şimdilik tüm tehditlere karşı sakinliğimizi koruyoruz çünkü bu durumla yıllardır mücadele ediyoruz, bizim için yeni bir durum değil" dedi.Zelenski, birlikler gerçekten çekildiğinde sadece ordunun veya keşif uçaklarının değil "buna herkesin şahit olacağını" da söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise MSNBC haber kanalına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın söyledikleri ve yaptıkları arasında farklılıklar olduğunu ve henüz geri çekilme görmediğimizi" söyledi.Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugün sabah saatlerinde yayımlanan görüntüler, tankların, piyade savaş araçlarının ve otomatik tahrikli topçu birliklerinin Kırım bölgesinden ayrıldığını gösteriyor.Bakanlık, bazı askerlerin Ukrayna sınır hattından çekildiğini ve tatbikattan sonra üslerine döndüğü belirtti. Ancak henüz birliklerin ne kadarının bölgeden ayrıldığı bilinmiyor.ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'dan çekildiği bilgisinin henüz doğrulanmadığına, Ukrayna sınırlarında hâlâ 150 bin civarında asker bulunduğuna dikkat çekti.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın sözleri değil, hareketlerinin önemli olduğunu söyledi.BBC'ye konuşan Wallace'a göre Rusya, şimdiye kadar geri çekilmekten ziyade birliklerini güçlendirdi ve bekleme noktalarından ayrılarak saldırı noktalarına doğru ilerledi.Wallace, Rusya'nın bölgede sahra hastaneleri kurduğunu, Rus donanmasının ise tatbikat yaptığını belirtti.Wallace "Bu normal bir tatbikat değil. Tatbikat yaparken bir ülkenin sınırlarına birliklerinin yüzde 60'ını yığmak normal değil" dedi ve ekledi:"Eğer Putin isterse Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi hala mümkün görünüyor. Ama Putin henüz o kararı vermedi."İngiltere Dış İstihbarat Servisi'nin (MI6) eski başkanı John Sawers ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığının bazı Batılı ülkelerin sandığı kadar yüksek olmadığını ifade etti.BBC'ye konuşan Sawers, "Putin'in Ukrayna'yı hiçbir zaman işgal etme niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Çok riskli bir hareket olurdu onun için" dedi ve devam etti:"Ama bence Rusya'nın çok büyük kazançları oldu. Öncelikle Rusya'nın güvenlik talepleri tekrar gündemde. Aynı zamanda Avrupa ülkeleri, doğal gaz için Rusya'ya ne kadar bağımlı olduklarını hatırladı."Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna krizine rağmen Avrupa Birliği'nde (AB) doğal gaz kıtlığı olmadığını ve kış ayları için yeterli doğal gaz olduğunu belirtti.Von der Leyen, AB'nin haftalardır sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını artırmaya hazır ülkelerle görüştüğünü, Rusya'nın enerjiyi politik bir silah olarak kullanmasına karşı hazırlıklı olduklarını ekledi.NATO savunma bakanları bugün Brüksel'de iki gün sürecek müzakerelere başlıyor.Görüşmeler öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.Stoltenberg, bölgedeki Rus birliklerinin gitgide büyüdüğünü belirtti ve NATO'nun "En iyisi için mücadele ettiğini ama en kötüsüne de hazır olduğunu" söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa'da bir savaş istemediğini ve bu nedenle bir müzakere sürecini başlatmak için önerilerde bulunduklarını söyledi. Önerilerine yapıcı bir yanıt alamadığını söyleyen Putin, yine de NATO ve ABD tarafından ortaya konan ve tartışılabilecek konular olduğunu da sözlerine ekledi.Polonya ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkeden kaçmak zorunda kalan mülteciler için hazırlık yapıyor.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna ile doğu sınırında mülteciler için tesislerin kurulacağını açıkladı.Morawiecki, "Önümüzdeki günlerde bu hazırlıklar üzerinde çalışacak bir takım kuracağım" dedi.Mültecilere sağlık ve eğitim hizmetleri de sunmaya hazırlandıklarını belirten Morawiecki, "En kötüsüne hazırlıklı olmalıyız" dedi.ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırı düzenleme olasılığının hala çok yüksek olduğunu ancak bunun insanlara yönelik bedelinin de oldukça ağır olacağını söyledi.ABD'nin böyle bir harekete kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu dile getiren Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına 150 bin civarında asker yığdığını hatırlattı.Rus Savunma Bakanlığı'nın bazı askerlerin sınır hattından geri çekildiğini duyurmasına da değinen Biden, bunun henüz doğrulanmadığını bildirdi:"Rus askeri birliklerinin kalıcı birliklerine döndüklerine yönelik bilgileri doğrulayabilmiş değiliz. Doğrusu, analistlerimize göre tehdit edici pozisyonlarını sürdürüyorlar."Biden'ın konuşması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı konuşmada Moskova'nın güvenlik endişelerinin ciddi bir şekilde ele alınmasını ifade etmesinin üzerine geldi.Biden, Rus hükümeti tarafından önerilen diplomasiye devam etme çağrısını kabul ettiğini de ifade etti.Öte yandan ABD Başkanı, olası bir Ukrayna işgaline cevaben Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar neticesinde, Amerikan ekonomisinin enerji arzındaki kesintilerden ve fiyat artışlarından zarar görebileceği konusunda uyardı."Amerikan halkı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunmanın bedelinin olacağını biliyor. Bunun acısız olacağını iddia etmeyeceğim."Rusya vatandaşlarına de seslenen Biden, "Siz bizim düşmanımız değilsiniz ve Ukrayna'ya karşı kanlı, yıkıcı bir savaş istediğinizi sanmıyorum" diye konuştu.