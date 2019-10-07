ABD Savunma Bakanı Türkiye ile ilgili o mesajı sildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekâtını desteklemediklerine yönelik bakanlık açıklamasını Twitter hesabından paylaştı.

Daha sonra paylaşımını sildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından Türkiye’nin bölgeye askeri operasyon başlatması beklenirken, Pentagon bugün yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine operasyonunu desteklemiyoruz, içinde yer almayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.







PENTAGON: TÜRKİYE'NİN ASKERİ HAREKÂTINI DESTEKLEMİYORUZ







ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Twitter üzerinden bakanlığın açıklamasının "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk askeri harekâtı desteklemiyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız.” bölümünü paylaşmıştı.





Foreign Policy dergisi muhabiri Robbia Gramer, Esper’in bu açıklamasını daha sonra sildiğine dikkati çekti.





Pentagon’un açıklaması hâlâ bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.