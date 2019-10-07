Samanyolu Haber /Dünya / Tekne alabora oldu, 13 kadın hayatını kaybetti /07 Ekim 2019 23:37

Tekne alabora oldu, 13 kadın hayatını kaybetti

Akdeniz'de yine göçmen faciası. İtalya açıklarında alabora olan bir teknede bulunan 13 kadın boğularak hayatının kaybetti. 22 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kayıpların sekizi çocuk.

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Tunus’tan yola çıkan yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bir tekne İtalya’nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında alabora oldu. Tekneden 22 kişi kurtarılırken 13 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

İtalyan medyası, hayatını kaybedenlerin hepsinin kadın olduklarını duyurdu. Kayıplar arasında 8 çocuğun da olduğu bildiriliyor.

TEKNE 50 GÖÇMENİ TAŞIYORDU

İtalya Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamaya göre Pazar gecesi, Lampedusa açıklarında yaklaşık 50 kişiyi taşıyan bir göçmen teknesinin bulunduğu bildirimi alındı. 

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ve Mali Polis’e ait iki tekne göçmenleri almak için bölgeye gitti. 

Ancak elverişsiz hava-deniz şartları ve göçmenlerin aniden hareket ederek teknenin bir tarafına doğru yönelmesi üzerine tekne alabora oldu.

“BU BİR KATLİAM, İNSANLAR BU ŞEKİLDE ÖLMEYE DEVAM EDEMEZ"

Gece ve sabah saatlerindeki arama-kurtarma çalışmalarında 22 kişi kurtarılırken, 13 kişinin cesedi bulundu. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü, teknenin Tunus’tan yola çıktığını ve teknedeki yaklaşık 50 kişinin Tunus ve Batı Afrikalı olduklarını açıkladı.
 
Lampedusa Belediye Başkanı Toto Martello, kurtarma çalışmalarını gece boyunca takip ettiğini belirterek, “Bu bir katliam, insanlar bu şekilde ölmeye devam edemez.” dedi.

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