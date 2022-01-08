ABD'de 5 yaş altı hastane yatış oranı en yüksek seviyesinde









Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, aşıya elverişli olmayan tek yaş grubu olan bu gruptaki çocukları korumak için etraflarındaki büyük çocukların ve yetişkinlerin aşı olmasının daha da önem kazandığını söyledi.





Aralık ayı ortasından bu yana Corona virüsünün bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantı ABD genelinde hızla yayılıyor. Genç çocuklar arasında hastaneye yatma oranı 100 bin çocukta 4’ten fazlasına çıktı. Daha önce bu rakam 100 binde 2,5’ti.





CDC’nin toplam 14 eyalette 250 hastaneden aldığı verilere göre yaşları 5 ile 17 arasındaki çocuklar arasında hastaneye yatma oranı 100 binde 1.



