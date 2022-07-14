Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'de enflasyon 41 yılın rekorunu kırdı /14 Temmuz 2022 08:18

ABD'de enflasyon 41 yılın rekorunu kırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) enflasyon oranı yüzde 9'u aşarak 41 yılın zirvesine çıktı.

SHABER3.COM

Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı gösterdi.

Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta aylık yüzde 1 artış göstermişti.

Benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artış

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda da yüzde 9,1 artarak tahminleri aştı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 8,8 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine çıkarken, mayısta yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü.

Enerji fiyatları haziranda aylık yüzde 7,5 ve yıllık yüzde 41,6 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişte etkili olan benzin fiyatları, haziranda aylık yüzde 11,2 ve yıllık yüzde 59,9'luk artış gösterdi.

Barınma endeksi de haziranda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,6 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon da beklentileri geride bıraktı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 5,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,7 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 artmıştı.

Analistler, piyasa beklentilerini aşan haziran ayı enflasyonunun ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini, 100 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin ise yüzde 30'a çıktığını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de enflasyon 41 yılın rekorunu kırdı Sonraki Haber >>

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:28:29