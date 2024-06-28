ABD'de gerilim tırmanıyor: Biden'in görevden alınması için Kamala Harris'e çağrı

ABD'de siyasi gerilim tırmanıyor. Temsilciler Meclisi'nden Cumhuriyetçi bir üye, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni kullanarak Başkan Joe Biden'ı görevden alma çağrısında bulunmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, Biden yönetiminin karşı karşıya olduğu zorluklara işaret ediyor.



Roy sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden'ın, "başkanlık görev ve yetkilerini başarılı şekilde yerine getiremediği" için görevden alınması gerektiği çağrısında bulunacağını belirtti.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Harris'i anayasanın ek maddesi gereği yetkilerini kullanmaya çağıran Roy, "Başkan Yardımcısı'na, 25. maddenin 4'üncü alt maddesi uyarınca yetkilerini derhal kullanma kararı alarak Başkan'ın (Biden) yetki ve görevlerini başarılı şekilde yerine getiremediği için kabinenin başlıca görevlerini devralma çağrısı yapan bir tasarı sunmayı düşünüyorum." paylaşımında bulundu.



Tasarının, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde gündeme gelerek oylanması ve "evet" oyuyla geçmesi durumunda Harris'e, Biden'ın görevden alınması konusundaki cevabını Kongreye iletmesi için 24 saat süre tanıyacak.



ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralması sürecini düzenliyor.



Maddenin uygulanması için ise Harris'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor.