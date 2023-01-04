ABD'de son 100 yılda bir ilk: Temsilciler Meclisi Başkanı üç tur oylamada seçilemedi

Cumhuriyetçi Parti içindeki muhafazakarlar McCarthy'nin üyeliğine karşı çıkıyordu. McCarthy son 100 yılda ilk turda meclis başkanlığını kazanamayan ilk isim olarak, tarihi bir yenilgi aldı.
Temsilciler Meclisi'nin tamamında 218 oya ihtiyaç duyan McCarthy, ilk iki turda 203 oy alabildi. Bu sayı, Cumhuriyetçiler'in kontrolundaki mecliste Demokrat lider Hakeem Jeffries'in bile altında kaldı. Hakeem Jeffries iki turda da 212 oy alarak 203 oy alan McCarthy'yi geride bıraktı.
McCarthy yapılan üçüncü oylamada da Meclis Başkanı seçilmek için yeterli oyu alamadı. Hatta akşam saatlerinde yapılan üçüncü tur oylamada McCarthy 20 oy daha kaybetti. İlk iki turda Kevin McCarthy'ye oy veren bir Cumhuriyetçi'nin üçüncü tur oylamada fikir değiştirdiği belirtiliyor. Bu durum McCarthy'nin daha da destek kaybedebileceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.
Temsilciler Meclisi yarın yine toplanacak
Cumhuriyetçiler'in yeni dönemde Meclis Başkanı adayı etrafında birlik sağlayamamasının ardından Temsilciler Meclisi oturuma Çarşamba günü öğle saatlerine kadar ara verdi.
Cumhuriyetçi siyasetçi McCarthy, kendisine oy vermeyi reddeden sağ kanattaki Cumhuriyetçi isimlerin üstesinden gelmek için gerektiği kadar savaşma sözü vermişti.
Temsilciler Meclisi'nde yeni dönemde azınlık konumunda bulunan Demokratlarsa Hakeem Jeffries'i yeni lider seçti. Jeffries Twitter'dan paylaştığı mesajda Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nde ilk günden tek ses olduklarını vurguladı, çalışmaya koyulmaya hazır olduklarını belirtti.
Demokrat siyasetçi Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi başkanını seçememesine atıfta bulunarak, "Koridorun diğer tarafındaysa tam bir kaos var" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçiler McCarthy konusunda bölünmüş durumda
Bir grup katı muhafazakar Cumhuriyetçi ise, McCarthy'nin adaylığına karşı çıkıyor ve onun Temsilciler Meclisi'ne hakim olan ve Donald Trump'ın Beyaz Saray yıllarından bu yana daha da artan kültür savaşları ve partizan çekişmelerle daha az ilgili olduğu endişesini taşıyor.
Bu grup McCarthy'yi, Pelosi yönetimindeki Demokratlar’a karşı hükümetin finansmanı, savunma ve sınır güvenliği gibi öncelikler konusunda daha agresif bir tutum sergilememekle eleştiriyor.
Meclis başkanı seçilmeden Kongre üyeleri yemin edemiyor
Kongre yeni döneme bu şekilde kaotik bir başlangıç yapmış oldu.
Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı belirlenmeden yeni kongre üyelerinin yemin ederek göreve başlaması ve yeni komisyon başkanlarının belirlenmesi mümkün değil.
Cumhuriyetçiler'in Temsilciler Meclisi'ndeki iki numaralı ismi Steve Scalise, "Buraya hepimiz iş yapmaya geldik. Kevin McCarthy'yi Meclis Başkanı seçene kadar sorunları çözmeye başlayamayız" diyerek Cumhuriyetçiler'den McCarthy'ye karşı itirazlarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.
Rakip isimden McCarthy için çağrı
İlk turda altı oy alan muhafazakar Ohio Temsilcisi Jim Jordan ise ikinci oylamadan önce ayağa kalkarak rakibine destek verdi ve meslektaşlarını, hatta kendisini alternatif olarak destekleyenleri bile muhalefetlerini bırakmaya çağırdı.
Jordan, McCarthy için "Onun etrafında toplanmalı, biraraya gelmeliyiz" dedi.
Ancak Florida Temsilcisi Matt Gaetz, Jordan'ı güçlü bir şekilde yeniden destekleyerek parti içindeki kaosun altını çizdi. Jordan ikinci turda 19 oy aldı.
Kongre'deki dengelerin ara seçimlerde değişmesi ve Cumhuriyetçiler'in Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Demokratlar'dan devralmasıyla Washington'da yine bölünme hakim olacak.
Cumhuriyetçi Parti, ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmişken, meclis başkanlığı görevi, meclis gündemini yönlendirme yetkisi verecek.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı, Demokrat Başkan Joe Biden ve Demokratlar'ın kontrolündeki Senato'yu dizginleyebilecek; Biden'ın ailesini ve yönetimini hedef alan soruşturmalar başlatabilecek.
Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler'in bölünmesinin, Biden ve Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile müzakerelerde ellerini zayıflatabileceği sanılıyor.
Demokratlar azınlık liderini seçti
Temsilciler Meclisi’nde yeni dönemde azınlık konumunda olan Demokrat Parti de kendi liderini belirledi.
Ara seçimlerin ardından basına kapalı olarak yapılan oylamada Demokratlar New York’u temsil eden kongre üyesi Hakeem Jeffries’i seçmişti.
Jeffries, Temsilciler Meclisi ya da Senato'da parti liderliği koltuğuna oturmak üzere seçilen ilk siyah lider oldu.
82 yaşındaki Nancy Pelosi’nin görevden ayrılmasıyla birlikte, Demokrat Parti'de genç nesil siyasetçilerin parti liderliği bayrağını devralma döneminin başladığı yorumu yapılıyor.
Temsilciler Meclisi'nde 10 yıldır görev yapan Jeffries yasama sürecinde yeni üyelere daha fazla söz hakkı tanıma ve üst düzey pozisyonlara atanma taahhüdünde bulunmuş; komisyon üyelerinin daha fazla nüfuz sahibi olması için mücadele edeceğini söylemişti.
Jeffries, Demokrat Partililer'e yazdığı mektubunda, "Anlamlı yasalar oluşturma ve kamusal yükümlülük fırsatları, ne kadar uzun süredir görev başında olunduğuna bakılmaksızın dağıtılmalıdır" demişti.
Kürsü tokmağında devir teslim
Temsilciler Meclisi başkanlığına seçilen adayın temsil ettiği eyaletten her iki siyasi partiden Kongre üyelerinden oluşan komisyon, seçimi kazanan meclis başkanına kürsüye giderken eşlik edecek. Yeni meclis başkanı yemin ederek resmen görevine başlayacak.
Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun bir siyasi partiden diğerine barışçı şekilde devredilmesini temsilen, görevden ayrılacak olan meclis başkanı da bu süreçte hazır bulunuyor.
California eyaletini temsil eden Demokrat Partili Nancy Pelosi oturumda kürsüde tokmağı dört yıl sonra Cumhuriyetçi Parti’nin meclis başkanlığına seçtiği isme devredecek.
Nancy Pelosi geri planda
Temsilciler Meclisi’ne ilk kez 1980’lerde seçilen Nancy Pelosi, yaklaşık 20 yıl boyunca Demokratlar’ın liderliğini yaptı. Californialı siyasetçi, Temsilciler Meclisi başkanlığına seçilen ilk ve tek kadın siyasetçi olmuştu.
1990’larda Demokrat Parti’nin denetçisi seçildiğinde, “Herkes için kazanması zor bir yetki alanı ama çığır açmaya çalışan bir kadın için zor bir savaştı” ifadelerini kullanmıştı.
Pelosi’nin liderliği döneminde Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlarda kadın, siyah ve LGBTİ Kongre üyelerinin temsili arttı.
Nancy Pelosi, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’a karşı iki kez azil süreci başlatan Temsilciler Meclisi başkanı olarak da tarihe geçti.
Azil süreçlerinden biri Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla telefon görüşmesinde askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı, diğeri ise 6 Ocak Kongre saldırısını teşvik ettiği iddialarıyla ilgiliydi.
Görevden ayrılmadan önce aralarında Washington Post’un da olduğu medya kuruluşlarına röportaj veren Nancy Pelosi, siyasi kariyerini değerlendirdi.
Pelosi’nin “Neyi mi farklı yapardım? Daha fazla seçim kazanıp Cumhuriyetçiler’e yaptıklarını yapacak gücü vermezdim. Donald Trump gibi bir yaratığın asla bir daha ABD’ye başkan olmamasını sağlardım” ifadeleri siyasi tarihte yerini aldı.
Nancy Pelosi bir dönem daha Kongre üyeliği yapıyor; ancak bu kez bir ayrıcalığa sahip olmayacak.