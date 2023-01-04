ABD'de son 100 yılda bir ilk: Temsilciler Meclisi Başkanı üç tur oylamada seçilemedi

Temsilciler Meclisi yarın yine toplanacak

Cumhuriyetçiler'in yeni dönemde Meclis Başkanı adayı etrafında birlik sağlayamamasının ardından Temsilciler Meclisi oturuma Çarşamba günü öğle saatlerine kadar ara verdi.

Cumhuriyetçi siyasetçi McCarthy, kendisine oy vermeyi reddeden sağ kanattaki Cumhuriyetçi isimlerin üstesinden gelmek için gerektiği kadar savaşma sözü vermişti.



Temsilciler Meclisi'nde yeni dönemde azınlık konumunda bulunan Demokratlarsa Hakeem Jeffries'i yeni lider seçti. Jeffries Twitter'dan paylaştığı mesajda Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nde ilk günden tek ses olduklarını vurguladı, çalışmaya koyulmaya hazır olduklarını belirtti.



Demokrat siyasetçi Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi başkanını seçememesine atıfta bulunarak, "Koridorun diğer tarafındaysa tam bir kaos var" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyetçiler McCarthy konusunda bölünmüş durumda





Bir grup katı muhafazakar Cumhuriyetçi ise, McCarthy'nin adaylığına karşı çıkıyor ve onun Temsilciler Meclisi'ne hakim olan ve Donald Trump'ın Beyaz Saray yıllarından bu yana daha da artan kültür savaşları ve partizan çekişmelerle daha az ilgili olduğu endişesini taşıyor.





Bu grup McCarthy'yi, Pelosi yönetimindeki Demokratlar’a karşı hükümetin finansmanı, savunma ve sınır güvenliği gibi öncelikler konusunda daha agresif bir tutum sergilememekle eleştiriyor.





Meclis başkanı seçilmeden Kongre üyeleri yemin edemiyor





Kongre yeni döneme bu şekilde kaotik bir başlangıç yapmış oldu.





Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı belirlenmeden yeni kongre üyelerinin yemin ederek göreve başlaması ve yeni komisyon başkanlarının belirlenmesi mümkün değil.





Cumhuriyetçiler'in Temsilciler Meclisi'ndeki iki numaralı ismi Steve Scalise, "Buraya hepimiz iş yapmaya geldik. Kevin McCarthy'yi Meclis Başkanı seçene kadar sorunları çözmeye başlayamayız" diyerek Cumhuriyetçiler'den McCarthy'ye karşı itirazlarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.



