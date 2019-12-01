Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü /01 Aralık 2019 11:15

ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.

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Ulusal Ulaşım Güvenliği Birimi'nden Peter Knudson, Güney Dakota'nın Chamberlain kentindeki havalimanından havalanan uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü dile getirdi.

Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Pilatus PC-12 tipi tek motorlu küçük uçakta 12 kişinin bulunduğunu, kazada 2'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Ölenler arasında pilotun da bulunduğu kaydedildi.

Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yerel medya, kent genelinde fırtına uyarısı yapıldığını aktardı.

Kazaya ilişkin henüz net bir şey söyleyemeyeceklerini belirten Knudson, kötü hava koşullarının Ulşaım Güvenliği görevlilerinin inceleme yapmasını engellediğini kaydetti.
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