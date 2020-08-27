Samanyolu Haber /Spor / ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar NBA'e uzandı /27 Ağustos 2020 00:17

ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar NBA'e uzandı

ABD'de polisin siyahilere karşı uyguladığı şiddet politikası sonrasında ülkenin birçok noktasında başlatılan protesto gösterileri sonrasında NBA takımlarının da maçlara çıkmama kararı aldığı ifade edildi.

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NBA takımları, ABD'de yaşanan ırkçılık olayları ve polis şiddetini boykot etmek amacıyla bugünkü maçlara çıkmama kararı aldılar.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin Jacob Blake isimli bir siyahi vatandaşı arkadan vurması sonrası başlayan protestolara NBA takımları da katıldı.

Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı play-off serisi beşinci maçına protesto amacıyla çıkmadı.

Ardından Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets takımları da aynı kararı aldı.

NBA yönetiminden ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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