Abdullah Avcı Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Abdullah Avcı, Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’a elenmeleri sonrasında taraftarın tepkisinde haklı olduğunu söyledi. “Düşüneceğiz, değerlendireceğiz” diyen tecrübeli çalıştırıcı süreci yakın tarihin göstereceğini belirtti.





Türkiye Kupası son 16 turunda Erzurumspor’a evinde 3-2 yenilerek elenen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, tribünlerin istifa çağrısına da cevap verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ‘Düşüneceğiz, değerlendireceğiz taraftar tepkisinde haklı” ifadelerini kullandı.





Abdullah Avcı, ligin ilk yarısında da benzer duygularını yaşadığını belirterek “Başlangıçlar kötü, sonra benzer yükseliş. Kazanırken de oyundan tatmin olmadığımı söylemiştim. 6 maç kazandık, lig ikincisi olduk. Bu lig, bunu da beraberinde getirebiliyor. Uzun vadede bir şeyler olur mu dersen, pek olacağını düşünmüyorum. Bu sezon için zaman ve süreci yakın tarih gösterecek.” ifadelerini kullandı. Avcı’nın diğer açıklamaları şöyle:







NE SÖYLESEM GERÇEKÇİ OLMAYACAK





Beşiktaş geçen sezon ligin son 6 haftasına girildiğinde de 11 puan gerideydi. Doğru bir kıyaslama değil. 2. yarı başlarken yaşanan bir sorun var. Şu anda ne söylesem gerçekçi olmayacak ama şu anda iyi gitmeyen, üzüntü verici bir durum var. Bunun bir değerlendirmesi olacaktır. Bugün maç bitti, henüz sıcak. Tesise geçeceğim, oyun, oyuncu… Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek, belki biz isteyeceğiz. Bakacağız.





TARAFTAR HAKLIDIR, DÜŞÜNECEĞİZ DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ





Beşiktaş takımı, bir alt lig, küçümseme olarak söylemiyorum, 1 sene önce burada berabere kalmışlardı, derinliği olan bir takım. Beşiktaş içeride, kendi sahanda oynuyorsun, 2-1 öne geçiyorsun, 67-70… Oyunda şunu düşünüyorsun, attık, öne geçtik, Atiba’yı oyuna alıp güvenliğe geçeyim diye mi düşünüyorsun? Çağırana kadar gol yedik. Bu anlamda çıkmış bir ifade. Taraftar protestosunda haklıdır. Şapkasını önüne koyup, herkesin bunun değerlendirmesini yapması gerekiyor. Taraftar haklıdır. Düşüneceğiz, değerlendirme yapacağız. Bu sene hem olumlu hem de olumsuz tepkileri yaşamış bir adamım, aklıselim insanlarız.





TARAFTAR OYUN BEKLER SKOR BEKLER





Taraftar oyun bekler, skor bekler, aksiyon bekler, başarı bekler. Bu tepki gayet normal. 2-1 öne geçip, 4 dakikada 2 gol yiyorsan bunu biraz düşünmemiz gerekiyor. Oyuncuların kendini, bizim de kendimizi test etmemiz gereken bir durum var. Maçın çok bir değerlendirmesi yok. Hepimiz adına çok üzücü bir durum. Taraftarlarımız nasıl ügünse biz de öyle üzgünüz. ”