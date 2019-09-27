AB'nin üst düzey isimleri Türkiye'ye geldi

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in, Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacı sayısının artması nedeniyle gelecek hafta Türkiye ve Yunanistan'a ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.







İçişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Seehofer'in Fransız mevkidaşı Christophe Castaner ve AB Komisyonu'nun mültecilerden sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos ile birlikte 3 -4 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştireceği ziyarette AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının "daha iyi nasıl uygulanabileceği" konusunda fikir edinmeyi amaçladığını söyledi.





Bakanlık sözcüsü ziyaret kapsamında mutabakatın uygulanması konusunda taraflarda ortaya çıkan memnuniyetsizliğin de ele alınacağını belirtti.





Sözcünün açıklamasına göre, Türkiye'deki temaslarda mülteci mutabakatı konusunun ağırlıklı olarak ele alınması beklenirken, Atina'da AB’nin sığınma prosedürlerinde Yunanistan’a idari destek sağlaması konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.





Miçotakis'ten AB'ye Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı





Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak, mülteci göçünün azaltılması için Türkiye'ye daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Kurulu'nda görüştükten sonra Perşembe günü BM Genel Kurulu Uluslararası İlişkiler Konseyinde açıklamalar yapan Miçotakis, "AB Türkiye'nin milyonlarca mülteciyi barındırdığını dikkate alarak 2019'un ötesine geçecek şekilde Türkiye'ye ek mali destek sağlamalı" dedi.





Ankara'ya da "yeni taahhütlerde bulunma" çağrısı yapan Miçotakis, "Türkiye sorumluluklarını sadece mülteciler konusunda değil, Kıbrıs ve Ege konusunda da yerine getirmelidir. Sadece agresyonun azalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.





Mutabakat neyi kapsıyor?





Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kaçak yollarla Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor. Bu çerçevede AB, Türkiye'den 72 bin kadar sığınmacıyı kabul edeceğini taahhüt etmişti. Avrupa Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 Suriyeli Türkiye'ye geri gönderildi.





Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu belirterek yeni bir sığınmacı akınına karşı uyarmıştı. İdlib'deki çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci dalgası konusunda uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı, güvenli bölgenin olmaması durumunda, "Oldu oldu. Olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz?" şeklinde konuşmuştu.