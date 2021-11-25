Samanyolu Haber /Gündem / AB'ye seyahatlerde aşılara 9 ay limiti geliyor /25 Kasım 2021 18:22

AB'ye seyahatlerde aşılara 9 ay limiti geliyor

AB, üye ülkelere girişlerde aşıların geçerlik süresinin 9 ay olarak kabul edilmesini öngören bir tavsiye kararı açıklamaya hazırlanıyor. AB dışından seyahatlerde DSÖ'nün tanıdığı aşıların da kabul edilmesi gündemde.

SHABER3.COM

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in haberine göre Avrupa Birliği (AB), Birlik ülkelerine girişlerde gelinen ülke yerine aşı durumuna göre seyahatlere izin verilmesini öngören yeni bir karar açıklamayı planlıyor. Haberde, AB Komisyonu tarafından açıklanması beklenen karara göre aşıların geçerlilik süresinin 9 ay kabul edilmesi ve aşı sertifikalarında hatırlatma dozlarının kontrol edilmesinin planlandığı belirtildi.

DW'de yer alan habere göre komisyonun Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kabul ettiği aşıları olanların da 10 Ocak'tan itibaren üye ülkelere giriş yapmalarına ilişkin tavsiyede bulunması bekleniyor. AB şu anda aşı olanlara test muafiyetini sadece Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylı aşılar için sağlıyordu. Türkiye'de Biontech'in yanı sıra kullanılan Çin aşısı Sinovac, EMA'nın onayladığı aşılar arasında bulunmuyor.

KARAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE 

Aşılara zaman limiti konulan yeni uygulamanın bugün açıklanması bekleniyor. Seyahatlerde aşı olanlara öncelik verilmesini isteyen AB Komisyonu'nun kararı bağlayıcı değil, sadece tavsiye niteliği taşıyor. Söz konusu kararın 1 Mart'tan itibaren uygulanması öngörülüyor. Yeni uygulamada, aşı olmamışlarsa 6-17 yaşındaki çocuklar için negatif PCR test ibraz edilmesinin istenmesi öneriliyor.

Üye ülkeler, ülkelerine girişte test yapılması veya karantina uygulaması konularında ise ulusal düzeyde kararlar alabiliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ACDC) AB üyesi ülkelerde yaşayanlara hatırlatma dozu aşılarını olmaları çağrısında bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de dün AB'ye seyahatlerde hatırlatma dozunun zorunlu hale gelmesini talep etmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'ye seyahatlerde aşılara 9 ay limiti geliyor Sonraki Haber >>

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Metroda dehşet!

Metroda dehşet!

Kadin bir dostun ardından...

Kadin bir dostun ardından...

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:58:28