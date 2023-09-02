Samanyolu Haber /Gündem / Acı haberler peş peşe geldi: 5 ölü, 11 yaralı /02 Eylül 2023 16:51

Acı haberler peş peşe geldi: 5 ölü, 11 yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Gaziantep'te de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişinin öldüğü kazada 6 kişi de yaralandı.

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Çorum’da S.B’nin (45) kullandığı 14 BF 163 plakalı otomobil, Bayat-Ankara kara yolu Bayat Su Deposu mevkisinde, E.Y. (23) idaresindeki 06 FE 3679 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü E.Y. ile diğer araçta bulunan E.B. (63) yaşamını yitirdi.

5 KİŞİ YARALANDI

Sürücü S.B. ile B.R.B. (18), A.Y. (47), E.Y. (25) ve İ.Y. (47) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi.

GAZİANTEP’TEKİ KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Gaziantep’te Fevzi K. (35) yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil ile Mehmet Y. (26) idaresindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kilis kara yolu Kazıklı mevkisinde çarpıştı.

Her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3’ü hayatını kaybetti.
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