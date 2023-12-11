'Açıklanamayan salgın hastalıklar' ne kadar yaygın?

ÇİN'DEKİ GÜNCEL SOLUNUM HASTALIKLARININ NEDENİ NE?





13 Kasım 2023'te Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, özellikle çocuklarda solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında bir artış olduğunu bildirdi. Ardından, pediatri ünitelerinin çok yoğunlaştığını, hastanelerin hasta çocuklarla dolup taştığını ve teşhis konulamayan zatürre vakalarını anlatan başka raporlar da ortaya çıkmaya başladı. Çinli yetkililer Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) herhangi bir yeni patojen tespit etmediklerini ve bunun yerine salgının RSV ve grip gibi normal kış hastalıklarının bir kombinasyonuna bağlı olduğunu söylediler. Hindistan gibi bazı komşu ülkeler resmin tamamının bu olup olmadığı konusunda temkinli davranırken, WHO durumu izlemeye devam ediyor.





Gizemli salgınlar nasıl çözüldü?





1993 salgını vakasında, sorumlu virüs, o zamanlar son teknoloji olan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) tekniği kullanılarak tanımlandı. Bilim insanları, bilinen hantavirüslere ait spesifik DNA dizilerini kullanarak, bu grubun daha önce keşfedilmemiş bir üyesini bulmayı başardı. Morse, "[Bulaşıcı] etkeni tanımlamak için moleküler testlerin ilk uygulamasıydı" diyor.

Bazı salgınların nedenleri asla tespit edilemez mi?



