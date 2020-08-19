Baro Başkanları, "Adil yargılanma" talebiyle ölüm orucunda olan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ı hastanede ziyaret etti.





Baro başkanları, Timtik ve Ünsal'ın sadece kendileri için değil Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin "adil yargılanma" hakkına sahip olmaları için ölüm orucuna başladığını vurgulayarak, "Açlar ve ölmek üzereler." diye çağrıda bulundu.







İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Ebru Timtik'i ziyaret etti.







İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Yalova Barosu Başkanı Fedai Doğruyol ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Aytaç Ünsal'ı ziyaret etti.





Baro başkanları, İstanbul Barosu Merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, baro başkanları ve çok sayıda avukat katıldı.





"BİR ADİL YARGILANMA GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ"





İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoglu, Timtik ve Ünsal'ın "adil yargılanma" hakkı için ölüm orucunda olduğuna işaret ederek, avukatların hayatının kritik bir safhaya geldiğini söyledi.





Durakoğlu, "Davanın başından bu yana davanın takipçisi olan baro başkanları olarak -bu takipçiliği duruşmaları baro başkanları sıfatıyla izleyen insanlar olarak değil, sırtına cübbelerini geçiren fiilen mudafilik görevi gören baro başkanları olarak tanımlayın- tanığız ki bir adil yargılanma gerçekleştirilmedi." dedi.





İstanbu Baro Başkanı Durakoğlu, meslektaşlarının tümü için tahliye kararı verildiğini, fakat tahliyeden kısa bir süre sonra, tahliye kararı veren hâkimlerin tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarıldığına işaret etti.





"ADİL YARGILANMA HAKKINA SAHİP ÇIKIYORUZ"





10 saat önce ıslak imzaları ile tahliye kararı veren hâkimlerin hangi sebeple tutuklama yönünde yakalama kararı çıkardığı? sorusunu yönelten Durakoğlu, "Bunun başka bir izahı var mıydı? Adil yargılanma hakkının ihlalinin bütün örnekleri sergilendi ve meslektaşlarımız 159 yıl hapis cezasına çarptırıldı." diye konuştu.





Durakoğlu, "Geldiğimiz nokta ise artık iki avukatın ölüm oruçlarında 220 günü geçiyor olması. Hepimiz açısından endişe verici bir noktaya geldik. Sesimizi duyurmak için uluslararası arenada bir şeyler yaptık. Yetkili makamlara iletildi. Buna rağmen istediğimiz sonucu elde edemedik." dedi.





"DÜŞMAN CEZA HUKUKU UYGULANDI"





Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, " Bu hukuk cinayeti yaklaşık 220 gündür gerçekten bir cinayete dönmek üzere. Meslektaşlarımız ve bizler sesimizi duyuramadık.Açlar ve çok net ifade edeyim ölmek üzereler." ifadelerini kullandı.





İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, avukatların yargılandığı duruşmaların bir tiyatrodan ibaret olduğunu söyledi.





Meslektaşlarının hastane şartlarında tutulmasını faşizmin geldiği nokta olarak tanımlayan Yücel, "Ebru ve Aytaç yaşasın diye elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu ülkede iki avukatın, adil yargılanma talebiyle ölüyor olması hepimiz için utanç kaynağıdır. Bir baro başkanı olarak bu utancın tarafı olmak asla istemiyorum. Ebru ve Aytaç yaşamalı." diye konuştu.





Avukatlar Aytaç Ünsal (Solda) ile Ebru Timtik 220 gündür ölüm orucunda.

KÜÇÜK: ŞARTLAR SAĞLIK SORUNLARINI ARTTIRIYOR





Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın kritik eşiğin sonlarına doğru yaklaştığına işaret eden Adana Baro Başkanı Veli Küçük, "Ebru ameliyathane denilen bölümün üstünde yer alan odasında 24 saat ışığı kapatılmayan, merkezi klima sisteminin sesi ve titreşimi altında havalandırması bulunmayan odada, cezaevi şartlarından daha kötü şartlarda tutulmakta." dedi.





Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı, Yargıtay, görev, yetki ve sorumluluk noktasında bulunan herkese seslenen Küçük, şunları söyledi: "Meslektaşlarımız gözlerimizin önünde her geçen gün eriyerek, daha da kötü duruma gelmesinler ve yaşamlarını kaybetmesinler. Ölümün karşısında yaşamı kutsayan ve Yargıtay, yerel mahkeme bir an evvel adil yargılanma hakkının yaşama geçme noktasında talepleri, çığlıkları duymalı. Ebru ve Aytaç yaşamalı."^





"EBRU VE AYTAÇ'IN SESİ OLUN" ÇAĞRISI





Artı Gerçek'in haberine göre Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Gazal Bayram Koluman, Timtik ve Ünsal’ın Koronavirüs salgını şartlarına rağmen hastanede tutulmalarının insan hakları ihlali olduğunu kaydetti.





Koluman, toplumun tüm kesimlerine "Ebru ve Aytaç’ın sesi olun", Yargıtay ve diğer yetkililere ise "Hukuksuzluğa son verin" çağrısında bulundu.





