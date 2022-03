Adana'daki polis vahşeti için soruşturma başlatıldı

POLİS AŞIRI SERT MÜDAHALEDE BULUNDU





KUYTUL GÖZALTINA ALINDI





SOYLU: ORANTISIZ GÜÇ UYGULAMAK BİZİM YÖNTEMİMİZ OLMAMALI İDİ





“GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI”





ADANA VALİLİSİNDEN UTANMAZ AÇIKLAMA: ETKİNLİK YASA DIŞI(YMIŞ!..)





Furkan Hareketi mensupları, tutuklu yargılaması devam eden 8 üyesi için Adana’da Cevat Yurdakul Caddesinde yürüyüş düzenlemek istedi.Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'ndan yapılan açıklamada Adana Valiliği'ne bildirimde bulunulduğu öne sürüldü.Vakfın açıklamasında, “Adana Valiliği'nin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün yayınladığı Basın Bülteni'nde belirlenen yürüyüş yol güzergâhı, toplantı alanları ve dağılma yol güzergâhları üzerinden, burada açıklanan ve izin verilen güzergâhlara göre yürüyüş rotası belirlenmiş olmasına rağmen Adana Emniyeti daha toplanma ve yürüyüş başlamadan kadın-erkek, bebek-çocuk, yaşlı-genç demeden sert müdahalelerle hukuksuza ve acımasızca Furkan Hareketi mensuplarına vahşice saldırarak yaraladı” ifadeleri kullanıldı.Polisin zaman zaman biber gazıyla, plastik mermiyle ve coplarla müdahale ettiği öğrenildi.Eylemlere katılan Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un polis müdahalesi sırasında bir depoya sığındığı ve burada gözaltına alındığı öğrenildi.Yaşanan olaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamada bulundu. Soylu, şu ifadeleri kullandı:“Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan ‘Kuytulcu’lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir.Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır.”Adana Valiliği, “Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Furkancılara karşı polisin aşırı güç kullandığına dair haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur” diyerek basın açıklamasında bulundu. Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:*Bugün HDP öncülüğünde yapılan Nevruz kutlamaları kapsamında bir etkinlik düzenlenmiş, aynı tarih ve zamanda bu nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın çok yakınında bir yerde herhangi bir izin alınmaksızın Furkancılar tarafından da korsan etkinlik düzenlenmesi için taraftarlarına çağrıda bulunulmuştur.*Yaklaşık 1500-2000 kişilik Furkan grubunun çağrısına uyan şahıslar saat 14.00'te ilimizin 9-10 noktasında toplanarak gruplar halinde yürümek istemişlerdir. Kendilerine bu etkinliğin yasa dışı olduğu ve dağılmaları konusunda yapılan uyarıları dikkate almadan korsan etkinliği yapma konusunda ısrarcı olmuşlardır.*Bu grup aylardan beri yasa dışı gösteri yürüyüşü yapmış, gruba her defasında müsamaha gösterilmiş ve hiçbir güç kullanılmamıştır. Ancak son dönemde yapılan eylemler kamu düzenini bozmaya şehirdeki günlük hayatı etkilemeye başlamıştır.*Yapılan etkinliğin yasa dışı olduğu hatırlatılıp dağılmaları hususunda yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruplara kademeli olarak müdahale edilmiş ve gruplar dağıtılmıştır. Dağılmamakta ısrar eden bazı gruplara şehrin çeşitli yerlerinde müdahale edilmiştir.*Bu gruplar yapılan ikazlara uymadıkları gibi görevli polislere mukavemette bulunup saldırmışlar. Bu saldırı ve arbede sırasında 37 polis memurumuz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır (bir memurumuzun ayağı kırılmıştır).Adana Valiliği’nin açıklamasında, “İlgililerin dağılması için yapılan müdahale sırasında iki polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır” bilgilendirmesinde bulunuldu.Yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ”Adana’da Furkan Vakfı Gönüllülerine kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin polisin uyguladığı orantısız şiddet kabul edilemez. Sokak ortasında adeta işkence talimatını polislere hangi akıl verdi? Süleyman Soylu, bu çağdışı görüntüleri yaşatanlar derhal cezalandırılmalıdır” dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gerekçesi ne olursa olsun, şiddet içermeyen eylemlere karşı bu şekilde müdahale etmek kabul edilemez. Alparslan Kuytul ve arkadaşlarının bir an evvel serbest bırakılması için yetkilileri göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “28 Şubat mücadelesi cop tutmak için değil copları kırmak için verildi. İktidardaki otoriter zihniyet bunu asla anlamadı. Dün karşı çıktığı her zulmün bugün faili oldu. Bugünkü iktidar şiddetinin kurbanı Furkan Vakfı’ydı. Esefle kınıyorum. Elbet bütün coplar bir gün kırılacak” dedi.