Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da kadın gazetecinin öldürüldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi /11 Aralık 2020 00:27

Afganistan'da kadın gazetecinin öldürüldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi

Afganistan'da kadın gazeteci Malala Maiwand'ın öldürüldüğü saldırıyı IŞİD'in üstlendiği belirtildi.

SHABER3.COM

Afganistan'da kadın gazeteci Malala Maiwand (30) arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Afganistanlı gazeteci Malala Maiwand, ülkenin doğusunda bulunan Celalabad kentinde sabah saatlerinde arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Maiwand'ın ölümü, "Afgan Kadın Gazetecileri Koruma Merkezi üyesi ve EnekaasTV muhabiri Malala Maiwand silahlı kişilerce öldürüldü. İnsan Hakları Günü'nde işlenen cinayet, RSF camiasında şok meydana getirdi" ifadeleriyle duyurulmuştu.

RSF'in gazeteciler için en tehlikeli ülkeler arasında sınıflandırdığı Afganistan'da geçen yıl en az 10 gazeteci öldürüldü.
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