Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle TFF'den erteleme kararı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor mücadelesi İttifak Holding Konyasporlu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.



TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacağı aktarıldı.



TFF'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:



Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi.



İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.



Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.