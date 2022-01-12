Samanyolu Haber /Spor / Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle TFF'den erteleme kararı /12 Ocak 2022 22:41

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle TFF'den erteleme kararı

İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor mücadelesi İttifak Holding Konyasporlu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacağı aktarıldı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi.

İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.

Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.
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