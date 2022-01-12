"Bir işçi bir öğrenci taksiye binemiyor"

“ÖTV ALINMAMASI İÇİN MİLYONLUK YATIRIMIN MI OLMASI LAZIM?”





Ticari taksi esnafının aracını ve yakıtını ÖTV’siz almak istediğini ifade eden Kandemir, “Bu araçla ailemi gezdirmiyorum. Yatla mavi tur yapmıyorum. Vatandaşa hizmet eden bir esnafım. ÖTV alınmaması için illa milyonluk yatırımımın mı olması gerekir” dedi.





“BİR İŞÇİ BİR ÖĞRENCİ TAKSİYE BİNEMİYOR”





Ünsal Bolat da üniversite mezunu taksicilerden. Evlenip iş güç derdi artınca taksiciliğe başladığını söyleyen Bolat, insanlarla taksiler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracak bir anlayışa ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Bir yerden bir yere gidecek olan bir öğrenci ya da işine geç kalmış bir işçinin taksiye binemediğini ifade eden Bolat, “Çünkü asgari ücret belli. Kiralar arttı. Bir hastaneden çıkan bir hasta 50 lira tutacağını görünce çocukları koluna girip dolmuşa bindirdiğini görüyorum. 50 lira vatandaşa pahalı geliyor. Ay sonunu düşünüp zor durumda da olsa taksiye binemeyebiliyor. Geliyor pazarlık yapıyor. Biz de onları üzmeden bizim de zarar edemeyeceğimiz şekilde yardımcı oluyoruz” dedi.



Adana’da taksi tarifelerine UKOME kararı ile geçtiğimiz yılın haziran ayından sonra yeni bir zam daha yapıldı. Kilometre başına 4.5 lira olan taksi tarifesi 6 liraya çıkarıldı.Adanalı taksiciler, yurttaşın taksiden uzaklaştığını ve zamlı tarifelere rağmen cirolarının geçtiğimiz yıldan düşük olduğunu söyledi. Bu durumu alım gücü düşen yurttaşın taksiden uzaklaşmasına bağlayan taksi esnafı tarifeye yapılan zam yerine mazot ve araç alımında ÖTV ve KDV’nin tamamen kaldırılmasını istedi.Adana Taksiciler Derneği Başkanı Mehmet Emin Kandemir, 6 ay önce yapılan zammın ardından hayat pahalığı altında ezilen yurttaşların taksi kullanımını azalttığını ifade ediyor. Halk o zammın şokunu atlatmadan yeni yapılan zammın kendilerini daha da zora soktuğunu ifade eden Kandemir, taksimetrenin hızlı arttığını görüp dolandırıldığını düşünerek inmek isteyen insanlarla karşılaştıklarını anlatıyor. Hastane durağında taksicilik yapan Kandemir, “Hastası varsa mecbur biniyorlar. Eskiden evine 20-30 lira yazarken şimdi 40-45 lira yazacak. Yolda inen müşteriler mi dersiniz, binmekten vazgeçenler mi dersiniz. Çözüm zam değil” dedi.