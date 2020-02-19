Samanyolu Haber /Politika / Ahmet Şık'tan ilginç çıkış: HDP, CHP'lileşiyor /19 Şubat 2020 12:36

Ahmet Şık'tan ilginç çıkış: HDP, CHP'lileşiyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık partisinin politik bir çizgi tutturamadığını söyledi.

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4. Büyük Olağan Kongresi’ne hazırlanan Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinin politik bir çizgi tutturamadığını belirterek, "HDP’nin sadece niyet beyanıyla, sonrasında sahip çıkamadığımız sözlerle, temennilerle yol alması pek mümkün değil." diye konuştu. 

Artıgerçek'e mülakat veren Ahmet Şık, partisine politika üretmekten kadro yetiştirmeye, örgütsel sorunlardan, parti içi oluşan bürokrasiye kadar bir dizi başlıkta HDP'yi eleştirdi.

Şık, "Partinin var olan yapısal sorunları başta olmak üzere sorunlu alanlara/kişilere neşter vurarak bu problemleri ortadan kaldıracak bir değişimi başlatarak yola çıkmak gerek." dedi.

HDP'DE CHP'LİLEŞME SENDROMU!

HDP'nin giderek CHP’lileştiğini iddia eden Şık, "HDP’deki parti içi bürokrasi ve bunun yarattığı statükoyla birlikte karşımıza çıkan tablo hantallaşma oluyor. Başka bir deyişle HDP için sorunun adını CHP’lileşme diye koymak yanlış olmaz." ifadelerini kullandı.
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