Ahmet Türk: Helalleşmeden önce yüzleşmenin gerçekleşmesi lazım

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” sözlerini yorumladı. Türk, “Geçmişte yaşananları Türkiye gündemine toplumun gündemine taşımak lazımdır. Mağdur olanların tüm mağduriyetlerini ortadan kaldıracak bir yüzleşmenin gerçekleşmesi lazımdır. Yoksa helalleşmek kendi başına bir şey değil.







‘ACI ÇEKENLERİN BEKLENTİSİ YÜZLEŞMEDİR’





Bir dini tabirdir işte, ‘hakkını helal et’ fakat burada bizim beklentimiz, insanların beklentisi, bu acıyı çekenlerin beklentisi yüzleşmedir. Umut ediyorum ki bu dönem gelir bu helalleşmeyi bu şekilde biz görmek istiyoruz. Bir yüzleşme olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.





‘KAOS ÇIKARMAYA YÖNELİK SÜREÇ DE GELİŞEBİLİR’







Türkiye’deki ekonomi başta olmak üzere şartların erken seçime gidilmesi ihtimalini gündeme getirip getirmediği sorusuna yanıt veren Türk, “Normal şartlarda erken seçim kaçınılmaz bir şey ama bu iktidarın bir erken seçime gideceğini pek sanmıyorum. Bu şartlar altında kaybedeceklerini bile bile erken seçime gideceklerini sanmıyorum. Erken seçimin ötesinde benim başka kaygılarım var. Türkiye’de bir kaos çıkarmaya yönelik süreç de gelişebilir” diye konuştu.