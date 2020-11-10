AİHM, Cumhuriyet davasında Türkiye'yi mahkum etti

AİHM Türkiye'nin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili 5. maddesinin birinci fıkrası ve ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.





AİHM aralarında gazetenin o dönemki GYY Murat Sabuncu ve Akın Atalay ile karikatürist Musa Kart da olmak üzere toplam 8 kişiye 16'şar bin euro para cezası ödenmesini kararlaştırdı.





AİHM gerekçeli kararında Cumhuriyet gazetesi eski çalışanlarının gözaltına alınmaları ve mahkeme öncesi tutukluluk hallerinin mantıklı gerekçelere dayanmadığı görüşüne vardı.