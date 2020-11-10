Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Cumhuriyet davasında Türkiye'yi mahkum etti /10 Kasım 2020 12:32

AİHM, Cumhuriyet davasında Türkiye'yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticilerinin yaptığı şikâyet başvurusunda Türkiye'nin İnsan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

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AİHM Türkiye'nin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili 5. maddesinin birinci fıkrası ve ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM aralarında gazetenin o dönemki GYY Murat Sabuncu ve Akın Atalay ile karikatürist Musa Kart da olmak üzere toplam 8 kişiye 16'şar bin euro para cezası ödenmesini kararlaştırdı.

AİHM gerekçeli kararında Cumhuriyet gazetesi eski çalışanlarının gözaltına alınmaları ve mahkeme öncesi tutukluluk hallerinin mantıklı gerekçelere dayanmadığı görüşüne vardı.
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