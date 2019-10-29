Akademinin halini özetleyen tablo: 37 üniversitede doktora mezunu yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘2018 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporları’ üniversitelerle ilgili ilginç veriler ortaya koyuyor. Rapora göre, 172 üniversitenin 70’inde doktora mezunu öğrenci sayısı 5 ve altında gerçekleşti. Bunların 37’sinde hiç doktora mezunu öğrenci bulunmazken, 10’unda 1 kişi, 6’sında 2 kişi, 9’unda 3 kişi, 3’ünde 4 kişi ve 5’inde de 5 kişi mezun olabildi. Bu üniversitelerin önemli bir kısmı da vakıf üniversitelerinden oluştu.









Hiç doktora mezunu olmayan üniversiteler şöyle:





Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hep Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Akev Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi.





1 doktora mezunu olan üniversiteler şöyle:





Acıbadem Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Kilis 17 Aralık Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi.





2 doktora mezunu olan üniversiteler şöyle:





Abdullah Gül Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Piri Resi Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi, İbni Haldun Üniversitesi.





3 doktora mezunu olan üniversiteler şöyle:





Batman Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Osmaniye Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Kırşehir Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi.





4 doktora mezunu olan üniversiteler şöyle:





Bursa Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi.





5 doktora mezunu olan üniversiteler şöyle:





Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sinop Üniversitesi.





Üniversitelerin çoğu üniversite değil!





Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Rıfat Okçabol, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, bazı üniversitelerin ‘üniversite’ özelliğini yitirdiğini ifade etti. Okçabol, şu ifadeleri kullandı: “Bazı üniversitelere, üniversite demek mümkün değil. Üniversitelerin yeteri kadar doktora öğrencisi olmamasını; bizim üniversitelerin öğrenci ve öğretim üyesi oranına bakarak, üniversitelerin Türkiye ölçeğinde yapabildiği katkılara ve evrensel düzeyde yaptığı katkılara bakarak değerlendirmemiz gerekir. Birçok üniversitenin ne ulusal ne de evrensel bir katkısı var. Ama genel olarak baktığımızda zaten bizim üniversitelerin öğretim üyesi yetiştirmek için yeterli çaba göstermediğini söylemek mümkün. Tabii vakıf üniversitelerine ayrıca eğilmek lazım. Bunların amacı sade para kazanmak. Neden doktoraya yatırım yapsın? Bunları doktoradan ziyade vakıf üniversiteleri niye var diye eleştirme yapmamız gerekiyor. 200 puan alan bir öğrenci devlette sıradan bir bölüme girebilirken, vakıf üniversitesine parası varsa girebiliyor ve saygın meslekler edinebiliyor.”





“Devlet üniversiteleri de çok faklı değil tabii” diyen Okçabol sözlerini şöyle noktaladı: “Rektörünü Erdoğan’ın atadığı üniversiteye üniversite diyemezsiniz. Üniversite olmayan devlet kurumlarının doktora öğrencisi vermemesi çok daha iyi olur belki de.”