Liyakatsizliğiyle ve yolsuzluklarıyla… Örnek bir vaka..

Meslek hayatına imam olarak başlayan Ali Rıza Altunel uzun yıllar MEB’de çalıştıktan sonra Aralık 2017’de görevden alındı. Altunel şu anda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı yapıyor. Yani Türkiye’nin kültürel birikimi ona emanet.









Altınel’in yükselişi, Türkiye’de memur prototipi açısından önemli.





Birgün Gazetesi’nden Mustafa Kömüş’ün haberinden öğrendiğimize göre;

Ali Rıza Altunel, yolsuzluk, zimmete mal geçirme dahil pekçok olaya karıştı, ancak hepsinden sıyrılarak ilerlemeye devam etti.





Meslek hayatına imam olarak başlayan memur Altunel, daha sonra imam hatiplerde öğretmenlik yaptı. Altunel ilk olarak sırasıyla Mardin Savur ve Sinop Gerze’de imam hatiplik yaptı. Askerliğinin ardından Bursa İznik İmam Hatip Lisesi’nde meslek derslerinde öğretmenliğe başladı. Burada müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulundu.













SİYASETLE İLİŞKİYİ KEŞFETTİ CEBİ DOLMAYA BAŞLADI

Ardından siyasetle ilişkileri başladı ve birçok ilçe belediyesinde başkan yardımcılığı ve danışmanlığı yaptı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) geçti. MEB’de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne kadar yükseldi.





Altunel’in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olduğu dönemde “Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemi’ne Entegrasyonu” projesi için ayrılan 2 milyon avronun 296 bin avroluk bölümünün kaybolduğu ortaya çıktı. MEB kayıp 296 bin avro nedeniyle Altunel hakkında soruşturma açtı. Altunel savunmasında “Bu para cebimde kalmamıştır. İşlemler sırasında prosedürden kaynaklanan bir hatadan dolayı böyle bir durum oluşmuştur” dedi ve soruşturmadan aklanıverdi.

















Onu MEB’deki Genel Müdürlük koltuğundan kayıp 296 bin Avro değil, bildik bir faktör devirdi.

Paranın bol olduğu, Suriyeli çocukların eğitimi için Avrupa Birliği’nin milyonlarca avro akıttıkları bu noktaya kendisinden daha torpilli bir rakibi talipti: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün kardeşi Mehmet Nezir Gül. Savaşı tabiki Bakan kardeşi kazandı. Memur Altunel MEB’deki Genel Müdürlük koltuğunu kaybetti.





Tabi koltuğu öyle bırakmak olmazdı. Giderken yanında bazı küçük şeyler götürdü.









Zimmetine verilen 6 tableti, bilgisayarı ve marka telefonu iade etmedi. Bir soruşturma daha açıldı ama o soruşturmadan da aklanıverdi.





O KOLTUK GİDER BU KOLTUK GELİR

Durdurulamaz memur ALtunel’in, kendine yeni bir pozisyon bulması uzun sürmedi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.





Artık Türkiye’nin paha biçilemez kültür varlıkları ve müzedeki eserleri Memur Altunel’e emanet..





Onbinlerce liyakatli KHK’lı ise OHAL Komisyonu’nun kapısını aşındırmaya devam ediyor..