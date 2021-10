Akaryakıta zam gelince arabasını satıp at aldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Tufanpaşa mahallesinde oturan 38 yaşındaki Emrah Şahin, son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan dolayı, akaryakıt almakta zorlandığı için aracını 1 hafta önce sattı. Onun yerine at alan Şahin işe atla gidip geliyor.







‘1 KİLO ARPA İLE AKŞAMA KADAR GEZİYOR’





Üç gün önce bin TL’ye at satın alan Şahin, “Benzine mazota zam geldiğinden dolayı her işimi atımla görüyorum. Ben bunun (akaryakıt fiyatının) düşmesini istiyorum. Bu zam nereye kadar gidecek? Atımın ne vergisi ne pulu ne muayenesi var. Herkese tavsiye ederim” diyor.





Arkadaşının at aldığını gören Tekin Alasırt ise, “Artık ben de alacağım. Adam 1 kilo arpa alıyor 3 lira, 3 liraya akşama kadar geziyor. Benim arabaya 1 litre gaz alsam zaten benim araba 1 kilometre gitmiyor. Yani gaz alacağım ama ne ile alacağım?” şeklinde konuşuyor.







‘VATANDAŞIMIZ ÇAYINI ÇORBASINI PİŞİREMİYOR, 170 LİRA OLMUŞ TÜP’





ANKA Ajansı’nın haberine göre; günlük yevmiyeci olarak çalışan Şahin, at ile bakkala gidiyor, diğer işleri için de atını kullanıyor. Atına şimdilik bahçede bakan ve malzeme temin ederek bir ahır yapmayı planlayan Emrah Şahin, “Kimseden bir destek görmediğimden dolayı ben, bu akaryakıta karşıyım. Arabamı satarak at araba alıp işimi koşturmaya baktım. Benzine mazota zam geldiğinden dolayı her işimi atımla görüyorum. Ben bunun düşmesini istiyorum. Bu zam nereye kadar gidecek? Atımın ne vergisi ne pulu ne muayenesi var. Herkese tavsiye ederim. Vatandaşımız evinde çayını çorbasını pişiremiyor. 170 lira olmuş tüp. 7,5–8 TL akaryakıt olmuş. Ben bununla nasıl geçineceğim?” diyor.





ARKADAŞI DA AT ALMAYI DÜŞÜNÜYOR







Arkadaşının at alması üzerine kendisinin de at almayı düşündüğünü belirten Tekin Alasırt ise şöyle konuştu: “Son zamanlarda artan akaryakıt ücretleri tabi çok pahalı oldu. Gaz olmuş 6,5-7 lira, mazot olmuş 8,5 lira, doğalgaz zaten hesabı belli değil. Yani ne oldu, halk kışın ne yakacak o da meçhul. Yani anlayacağınız artık at, eşek devrine geri döneceğiz bu gidişle. Arkadaşımızın biri at almış, ben de gerçekten düşünmüyor değilim. Artık ben de alacağım. Adam 1 kilo arpa alıyor 3 lira, 3 liraya akşama kadar geziyor. Benim arabaya 1 litre gaz alsam zaten benim araba 1 kilometre gitmiyor. Yani gaz alacağım ama ne ile alacağım? Bir de bunu söyleyeyim, para ile alacağım ama varsa alacağım. Bakın cebimde de 5 kuruş param yok. Belki size yalan gibi gelir ama görmüş olduğunuz gibi, cüzdanımda yok, cebimde de yok. İnanmıyorsunuz belki de ama gerçekler bu. Yani hayatın gerçeği bu.”