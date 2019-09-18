Akıllı TV’ler bilgilerimizi Amazon, Netflix ve Facebook’la paylaşıyormuş

Financial Times’da yer alan habere göre Northeastern University ve Imperial College London araştırmacıları aralarında Samsung ve LG’nin de bulunduğu birçok akıllı televizyonun, medya oynatıcılarından Roku’nun ve Amazon’un FireTV’sinin kullanıcılarının lokasyon ve IP adresi gibi verilerini Amazon, Netflix, Google, Facebook gibi üçüncü partilerle paylaştığını tespit etti.











Kişisel verilerin korunması için dünya genelinde yeni regülasyonlar devreye girerken, her gün yeni bir araştırma internet vatandaşlarının hassas kişisel verilerinin bilgileri olmadan üçüncü partilerle paylaşıldığını kanıtlıyor. Araştırmaya göre akıllı televizyonunuzun verinizi Netflix’e göndermesi için Netflix üyesi olmanıza gerek bile yok.





Britanya ve ABD’de 81 farklı cihazla yapılan ve şimdiye kadar bu alanda yapılmış en geniş çaplı araştırmada ortaya çıkarılan başka çarpıcı bir bilgi de şu: Hoparlör ve kameralar dahil bazı aygıtlar Spotify ve Microsoft gibi platformlara kullanıcı verisi gönderiyor. Amazon, Google, Akamai ve Microsoft en çok veri gönderilen şirketler olarak belirtilirken, bunun nedeni her birinin akıllı aygıtlar için bulut ve ağ hizmetleri sağlaması.





‘Aygıtların neredeyse yarısı Amazon’a veri gönderiyor’

Araştırmanın sonuçlarının yer aldığı raporun baş yazarlarından bilgisayar bilimcisi David Choffnes bu verileri alan şirketlerin rakipleri hakkında da çok ciddi bilgiler elde edebildiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Amazon yaptığımız testlerdeki cihazların neredeyse yarısından veri alıyor. Bu çok ilginç çünkü bunun anlamı Amazon’un evinizde kullandığınız – Amazon tarafından üretilmemiş olsa bile – birçok aygıttan ne yaptığınıza ilişkin bilgi aldığı anlamına geliyor.”









Princeton Üniversitesi’nde yapılan akıllı televizyonlarla ilgili başka bir araştırma ise Roku ve FireTV tarafından desteklenen bazı uygulamaların Google dahil üçüncü taraflara kullanıcı verilerini gönderdiğini ortaya çıkardı. Nielsen’in bir raporuna göre 2018 sonu itibariyle ABD’de tüm hanelerin neredeyse yüzde 68’inde Roku ve Apple TV gibi bir cihazla çalışan TV’ler kullanılıyor.





Araştırmanın bulgularının akıllı televizyonların her eve girmeye başladığı bir dönemde kişisel verilerin mahremiyetine ilişkin endişeleri tekrar artırması bekleniyor.





Raporun yayınlanmasının ardından Netflix, Facebook ve Google hassas herhangi bir bilgi alınmadığı ve her şeyin düzenlemeler çerçevesinde yapıldığı savunulan açıklamalar yaptı.