Samanyolu Haber /Gündem / AKP, avukatları torba yasayla muhbir yapacak! /07 Temmuz 2024 13:26

AKP, avukatları torba yasayla muhbir yapacak!

AYM'nin yılın başında iptal ettiği ve 'muhbirlik' eleştirileri getirilen düzenleme yeniden AKP'nin gündeminde. Mevcut öneride değişikliğe giden AKP, 'Finansal istihbarat' adı altında avukatlara takip ettikleri işlerle ilgili şüpheli bir durumu MASAK’a bilgi verme yükümlülüğü getirecek.

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bu yılın başında iptal ettiği ve avukatlara 'muhbirlik' görevi verdiği için eleştirilen düzenlemede yeni gelişme yaşandı. Türkiye gazetesinin haberine göre AKP, AYM'nin iptal gerekçeleri sonrası yeni adım atmaya hazırlanıyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yeni düzenlemeyle avukatlar, taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi gibi konularda MASAK yükümlüleri arasında sayılacak.

'FİNANSAL İSTİHBARAT'
Teklifin gerekçesinde, “Düzenleme, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi bakımından büyük öneme sahiptir” denildi. Teklif ile bir anlamda müvekkilleri veya takip ettikleri işlerle ilgili olarak avukatların MASAK’a ‘Finansal istihbarat’ vermeleri mecburiyeti getiriliyor.

Gerekçede, savunma hakkı dâhilinde icra edilen görevler ile meslek sırrı sayılan bilgilerin bu yükümlülüğün dışında oldukları belirtiliyor.

AYM’nin iptal ettiği yasa hükmü geçmişte tartışmalara konu olmuş ve avukatların ‘muhbir’ konumuna sokulduğu eleştirisi yapılmıştı.
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