Erdoğansız Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi yapıldı

Samanyoluhaber.com - Moskova



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı olmadan gerçekleşen zirve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde Şuşa kentinde gerçekleşti.



Azarbeycan’ın Dağlık Karabağ Şuşa’da düzenlenen zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. Türkiye’yi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.



Zirvenin ana teması “Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek” olarak belirlendi. Liderler, ulaştırma ve enerji gibi konularda ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasını ve geleceğe yönelik ortak vizyonun güçlendirilmesini görüştüler. Zirve, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasından sonra Şuşa’da düzenlenmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip.



KKTC’nin TDT’ye Üyelik Çabaları



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zirvede yaptığı konuşmada, KKTC’nin TDT’nin faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti. Tatar, Ercan Havalimanı ve Gazimağusa Limanı gibi altyapıların TDT için fırsatlar yarattığını vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC’nin TDT’ye üyeliği konusunda destek beklediklerini ifade ettiler. Fakat KKTC heyetinin olduğu ve destek beklenildiği bir ortamda Erdoğan’ın olmayışı dikkat çekti.



Karabağ Deklarasyonu ve Ulaştırma Projeleri



Zirvede, Karabağ Deklarasyonu imzalandı ve Orta Koridor’un güçlendirilmesi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesi gibi ulaşım projeleri tartışıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TDT’nin dünya çapında güç merkezlerinden biri olması gerektiğini ve 21. yüzyılın Türk Dünyası’nın kalkınma yüzyılı olmasını hedeflediklerini söyledi. Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Alat Uluslararası Limanı gibi projelerin TDT ülkeleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.