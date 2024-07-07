Rusya’nın Voronej şehrinde mühimmat deposu vuruldu: Bölge tahliye ediliyor

Samanyoluhaber.com - Moskova



Sabaha karşı Ukrayna birliklerine ait İHA’lar Rusya’nın Voronej yakınlarında bir mühimmat deposunu hedef aldı. İHA saldırısının ardından "patlayıcı nesnelerin" bulunduğu depo alev aldı.



Vali Alexander Aleksander Gusev, 7 Temmuz sabaha karşı Rus hava savunma sistemlerinin Voronej bölgesi üzerinde çok sayıda insansız hava aracını imha ettiğini söyledi. Havada vurulan İHA’lardan birinin parçaları Podgorensky bölgesinde bulunan bir mühimmat deposuna düştü. Olay yerinde yangın çıktı.



Rusya Savunma Bakanlığı gece yayınladığı raporda Belgorod bölgesi üzerinde yalnızca bir İHA'nın imha edildiğini bildirdi. Voronej bölgesi valisine göre, gece bölge topraklarında "birkaç İHA görüldü ve imha edildi".



Podgorensky bölgesinde mühimmat deposunda ne tür silahların yanarak patladığı ise belirtilmedi. İlk bilgilere göre olayda yaralanan olmadı. Vali Gusev "Operasyonel hizmetler, askeri ve hükümet yetkilileri acil durumu ortadan kaldırmak için yerinde çalışıyor" diye açıklama yaptı.



Bölgesel yetkililer, "gerekirse" civardaki yerleşim yerlerinde yaşayanların tahliyesi için kullanılacak otobüsler hazırladı. Nüfusa "güvenliklerinin sağlanması" konusunda bilgi veriliyor.



Voronej’in yanı sıra sınır şehri Kursk bölgesinde de İHA saldırısı tehdidi gece boyunca devam etti.