Samanyolu Haber /Politika / AKP halen birinci parti ama... /05 Ağustos 2022 16:06

AKP halen birinci parti ama...

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi uzmanlarınca yapılan ve 28 Temmuz - 1 Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan yeni anketin sonuçlarına göre AKP halen birinci parti konumunu sürdürse de ikinci parti olan CHP ile arasındaki oy oranı sadece 00,1 olarak gözüktü.

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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinde paylaşılan ve 28 Temmuz - 1 Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan yeni anketin sonuçları açıklandı.

Bu göre AKP halen birinci parti konumunu sürdürse de ikinci parti olan CHP ile arasındaki oy oranı sadece 00,1 olarak gözüktü.

MHP'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekerken, yeni partilerin yükselişinin ise yavaş da olsa dürdüğü ise gözden kaçmadı.

Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'nin oylarının kararsızlar dağıtılmadan yüzde 4,8 ile yeni baraj olan yüzde 7'nin de altında kaldığı görülürken yein kurulan partilerden Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi ve Fatih Erbakan'ın lideri olduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 1,8, Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nin ise yüzde 2 oranında bir oy oranına ulaştığı ifade edildi.

İşte o anketin sonuçları:

Yöneylem Araştırma'nın 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre Seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri (kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan)


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