AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

'BU DAYAK AKLINA GELSİN'





AKP’li Aksaray Sarıyahşi Belediye başkanı Fatih Ünsal’ın belediye çalışanları ile beraber belediye binasında dövdüğü Turgay Alıcı, "Belediye başkanı, yanındakiler, şoförü, zabıtası hakkında ayrı bir suç duyurusunda bulunacağım. Ben burada esnafım. İnsanın gururunu inciten bir şey" dedi.Aksaray Sarıyahşi Belediyesi’nin AKP’li başkanı Fatih Ünsal’ın belediye çalışanları ile beraber belediye binasında dövdüğü Turgay Alıcı, ortaya çıkan görüntüleri mahkemeye sunacağını vurgulayarak, “Belediye başkanı, yanındakiler, şoförü, zabıtası hakkında ayrı bir suç duyurusunda bulunacağım. Ben burada esnafım. İnsanın gururunu inciten bir şey. Düşünsenize 4 kişinin arasında dayak yiyorsunuz” dedi.Sarıyahşi Belediye Başkanı Ünsal’ın, kendisinden aracını çizen köpekler konusunda yardım istemeye giden Turgay Alıcı’yı, kendisini eleştiren sosyal medya paylaşımını beğendiği gerekçesiyle belediye çalışanlarıyla birlikte dövdüğünü gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı.Alıcı, yardım için gittiği Başkan Ünsal’ın kendisine “Sen neden S.E.’nin paylaşımlarını beğeniyorsun” dediğini aktararak, “S.E. benim arkadaşım. Sadece size ait değil, bütün paylaşımlarını beğeniyorum’ dedim. Sonrasında tam dışarıya çıkarken şoförü Ahmet’le denk geldik. Ahmet ‘Beğeni ve yorumlarına dikkat et’ dedi. Cevap bile vermedim. Tam dışarıya çıkarken arkamdan koşarak geldiğini gördüm. O an arbede orada yaşandı. Belediye Başkanı ‘Ben bir şey yapmadım’ dese de kamera kaydıyla her şey ortada” diye konuştu.Alıcı, Başkan Ünsal’ın kendisine vurduğunu söyleyerek, “Yumrukla vurdu. Azası olan Kemal Öztaş, kafa ile yumrukla. Ciddi yaralanmalar oldu, doktor raporuna varana kadar her şey var. ‘Bu dayak aklına gelsin’ diye bana tehditte bulundu” dedi. Alıcı, dışarıdakilerden yardım istediğinde Başkan Ünsal’ın kapıyı kapattığına dikkat çekerek, “Dışarıya kendimi atmaya çalışıyorum, belediye başkanı kapıyı kapatıyor, düşünsenize” diye konuştu.Alıcı, Başkan Ünsal ve yanındakiler hakkında ilk suç duyurusuna takipsizlik verildiğini ve ikinci suç duyurusunun davaya dönüştüğünü belirterek, “Benim burnum kırılmış, doktor raporum var. Takipsizlik kararı veriliyor. Kamera kayıtlarını polise vermemiş. Elektriklerin kesik olduğunu söylemiş” dedi.Alıcı, yeni ortaya çıkan görüntüleri mahkemeye sunacağını vurgulayarak, “Belediye başkanı, yanındakiler, şoförü, zabıtası hakkında ayrı bir suç duyurusunda bulunacağım. Ben burada esnafım. İnsanın gururunu inciten bir şey. Düşünsenize 4 kişinin arasında dayak yiyorsunuz” diye konuştu.