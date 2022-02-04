Samanyolu Haber /Politika / AKP’li vekil esnafın elektrik tasarrufuyla dalga geçti /04 Şubat 2022 10:21

AKP’li vekil esnafın elektrik tasarrufuyla dalga geçti

CHP'li Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda; “Esnafın elektriklerini ısıtıcılarını kapatmış olduğunu, kendince tasarruf tedbirleri uyguladığını gördüm” dedi. AKP'li Uğur Aydemir, "“İyi, güzel bir şey bu" karşılığını verdi.

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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, bugün TBMM Genel Kurulu’nda yurttaşın yüksek elektrik faturaları karşısında tasarruf tedbirleri aldığını dile getirdi.

Kaya, “Vatandaşlarımızla görüştüm; dükkânları, esnafları ziyaret ettim. Ziyaretimde birçok dükkânda esnafın elektriklerini kapatmış olduğunu, ısıtıcılarını kapatmış olduğunu, lambaları yakıyorsa da belli yerlerin lambalarını yakıp kendince tasarruf tedbirleri uyguladığını gördüm” dedi.

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, yerinden “İyi, güzel bir şey bu” dedi. Kaya ise “Arkadaşımız ‘Güzel bir şey’ diyor, onların öyle bir derdi yok” karşılığını verdi.

‘SARAY REJİMİNİN, O REJİMİ DESTEKLEYENLERİN BÖYLE BİR DERDİ, SIKINTISI YOK’

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trabzon dönüşü yolda gelirken videosunu da paylaştım, Saray’ın oradan geçti yolum, Saray’ın ışıkları ışıl ışıl yanıyordu; Saray rejiminin, o rejimi destekleyenlerin böyle bir derdi, sıkıntısı yok tabii, onların tuzu kuru.
Ama vatandaş bu zor günlerde, bu sıkıntılı günlerde ‘Faturamı nasıl ödeyeceğim’ diye kara kara düşünüyor.”

AKP’Lİ UĞUR AYDEMİR’DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda; “Esnafın elektriklerini ısıtıcılarını kapatmış olduğunu, kendince tasarruf tedbirleri uyguladığını gördüm” dedi. Kaya, “Güzel bir şey bu” diyen AKP’li Uğur Aydemir’e; “Arkadaşımız ‘Güzel bir şey’ diyor, Saray’ın oradan geçti yolum, ışıkları ışıl ışıl yanıyordu; Saray rejiminin, böyle bir derdi, sıkıntısı yok, onların tuzu kuru” yanıtını verdi.

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