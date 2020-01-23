AKP'li belediye imamı şikayet etti

Diyanet'in, şikayetin ardından Bilada'nın işine son verdiği öğrenildi. Geçen yıl şubat ayından bu yana hak mücadelesi veren Bilada, yetkililere seslendi.20 yıllık müezzin Zekeriya Bilada'nın işine emekliliğine dört ay kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son verildi.







Bilada'nın işine son verilmesinin tek nedeninin ise görev yeri olan Nevşehir'de İYİ Parti'nin teşkilat açılışına bir davet üzeri katılarak Kur'an okuması.Bilada, söz konusu programa gitmek için müftüden izin aldığı ancak, AKP'li belediye başkanının kendisini şikayet etmesi ile hakkında işlem başlatıldığını ifade etti. Bilada, Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu'nun 25. maddesi gerekçe gösterilerek ihraç edildi. Bu maddede "Diyanet personeli siyasi partileri veya onların tutum ve davranışını övemez ve yeremez" ifadesi yer alıyor.





"BUNU HAK ETTİN"







Ciddigazete'de yer alan habere göre, biri şeker ve epilepsi olan dört çocuğuna bakamayan kendisi de bedensel engelli baba Bilada, haksız yere işten çıkartıldığı gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı aleyhine dava açtı.Dava devam ederken, kendisiyle görüşen ve hakkındaki raporu söylediklerinin aksine, kendi düşünceleriyle doldurduğu iddia edilen Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişi Adem G.'nin yanına gitti. "Ben söyledim ama sen farklı bir ifade yazmışsın. Ben de söylediklerimi yazdığını düşünerek altına imza attım. Niye böyle yaptın?" diyen müezzine, müfettiş Adem G.’nin verdiği cevap ise "Ne işin vardı İYİ Parti'de? Sen bunu hak ettin" oldu.





"ÇOCUĞUM DA BEN DE ENGELLİYİM"





Öte yandan Müezzin Zekeriya Bilada, İYİ Parti İl Başkanlığı'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okuduğu için Diyanet'ten atılırken, Nevşehir İl Müftüsü ve imamlar, AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz'le güncel siyaset değerlendirmelerinin yapıldığı toplantılar için her hangi bir soruşturmadan geçirilmedi.Bilada, şu anki durumunu ise "Çocuğum da ben de engelliyim. Hayatımız berbat oldu. Vicdansızlıktan başka bir şey değil. 40 yaştan sonra hiçbir yerde iş de bulamıyoruz. Eş dost yardımıyla ayakta duruyoruz" sözleriyle anlatıyor.