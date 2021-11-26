AKP'li isimden itiraflar: Oğlum size oy vermeyeceğim diyor

Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Ali Rıza Alaboyun Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal42'de katıldığı Sümen Altı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini en çok destekleyenlerden birisi olduğunu ancak başkanlık sisteminin beklentilerinden uzak çıktığını söyleyen Alaboyun, "Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylama çıksa mevcut durumu gördükten sonra evet oyu vermem” dedi.





AKP'den üç dönem milletvekilliği de yapan Ali Rıza Alaboyun, oğlunun "Senin partine oy vermeyeceğim baba" dediğini açıkladı.









'Oğlum oy vermeyeceğim diyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yanı sıra AKP’den 3 dönem milletvekilliği de yapan Ali Rıza Alaboyun, partisinin gençleri kazanamadığını söyledi. Oğlunun apolitik olduğunu ve AKP’ye oy vermeyeceğini söylediğini itiraf eden Alaboyun şunları söyledi:

“Türkiye’de güçten nemalanmak isteyen bir yapı var. Bu bizi de kapsadı. Bu yapının içerisinde yeni gelen bir nesil ki bunların çoğu bizim gibi 28 Şubat döneminde bedel ödememişi 1980’li yıllarda bedel ödememiş. Yeni bir nesil var. AK Parti olarak çok iyi eğitemedik. Çok iyi kaliteli insanlar da var ama gidişat nedeniyle de AK Parti’ye veya Türk siyasetine girmek istemeyen genç nesil de var. Ben, siyasetçiyim. Benim evimde siyaset konuşulur. Çocuklarım apolitik. Böyle bir şey olabilir mi? Çocuklarım politika ile ilgilenmiyor, ilgisi zayıf. Bir şeye kızınca da ‘senin partine oy vermeyeceğim, Temel Karamollaoğlu’na oy vereceğim’ diyor oğlum. Ben, bununla da yüz yüze geldim. Niye kaçırıyor AK Parti? Kendi çocuğumdan örnek verdim. Benim çocuğum masasından Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarını kaldırıyorsa AK Parti’nin ve AK Partili olarak benim de oturup düşünmemiz lazım. Nerede hata yaptık? Bu çocukları, gözden çıkaramayız. Oğlum çekti gitti, şimdi NASA’da çalışıyor. Ben, çocuğumun AK Parti Genel Merkezi’ne gidip harıl harıl oraya ne yapabilirim diye gitmesini çok arzu ederdim. Bu niye olmadı da ‘senin partine oy vermeyeceğim baba’ konumuna geldi?”









"BEN TEMEL BEYİ HAKLI BULUYORUM"

“Ben başkanlık sistemini çok güçlü destekleyenlerden biriydim. Başkanlık sistemindeki beklentilerimiz; uyum yasaları çıkacak, denge denetim olacak, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı arasında yasama-yürütmeyi denetleyecek diye umduk. Ama bir baktık ki yasamaya da başkanlığa da cumhurbaşkanı hakim. Cumhurbaşkanı bunlara hakim olduğu için yargıya da hakim oldu. Böyle olunca istenilen şey ortaya çıkmadı. Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylamaya çıksa mevcut durumu gördükten sonra ‘evet' oyu vermem. Bunu da kendileri gördükleri için Fuat Oktay önderliğinde bir çalışma ekibi de kurdular. Temel Karamollaoğlu’nun da Cumhurbaşkanını ziyaretinde söylediği bu. Bir denetim olsun. Yargının bağımsız olması lazım. Adalete güven kalmıyor. Ben Temel beyi haklı buluyorum.”