AKP'li Mazhar Bağlı'dan akıl dışı 15 temmuz iddiası!..

Bir dönem AKP milletvekilliği ve MKYK üyeliği yapan Mahzar Bağlı, 15 Mart 2017 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Bağlı, YÖK tarafından 26 Mart 2020 tarihinde disiplin cezaları yüzünden rektörlük görevinden alındı. Bağlı şu an AKP'li Esenler Belediyesi'nde Bilim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.





SAKALLI CELAL'DEN MAZHAR BAĞLIYA..





'Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olabilir' süzünün sahibi Sakallı Celal, Profesör(!) Mazhar Bağlı ve türevlerini görse eminiz ki sözünü şu şekilde revize ederdi. 'Bu kadar cehalet ancak kör AKP yandaşlığıyla mümkün olabilir'...





ERDOĞAN TANKA ATLET TIKARSA AVANESİ NELER YAPMAZ...





Aslında bu tür akıldışı 15 Temmuz açıklamalarına çok da yabancı değiliz. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 15 Temmuz'da taraftarlarının 'TANKIN EGZOZ BORUSUNA ATLET TIKMAK SURETİ İLE' tankları durdurduklarını iddia etmiş, akıl sahibi insanlar buna karşı çıkarak tank, egzozuna bez parçası tıkılarak durdurlabilecek bir savaş makinası değildir demişlerdi.







Erdoğan, tanka atlet tıkarsa, avanelerinin neler yaptığını hep birlikte görüyoruz.



Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında "insanların, alçaktan uçan F-16'lara kafa atarak şehit olduklarını" savundu.AKP'li Prof. Dr. Mazhar Bağlı, HaberTürk'te katıldığı programda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak konuştu.Bağlı, "İlk defa toplum kimsenin tahmin edemeyeceği ve öngöremeyeceği şekilde büyük bir kahraman destanı yazarak inanılmaz başarı elde etti." ifadesini kullandı.Bağlı'nın ifadeleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.