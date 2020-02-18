AKP'li Şirin Ünal’ın evinde “şüpheli” şekilde hayatını kaybeden Kadirova dosyası kapatılıyor

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde “şüpheli” şekilde yaşamını yitiren Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Nadira Kadirova’nın dava dosyası kapatılıyor.





Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Savcılık, Kadirova’nın kesin ölüm sebebinin açığa çıkması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Adli Tıp, olayın üzerinden 5 ay geçmesinin ardından Kadirova’nın ölümüne ilişkin raporunu geçen hafta tamamlayarak, savcılığa gönderdi. Kadirova’nın “bitişik atış yapmak suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 santimetre üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğünün”, dolayısıyla “olayın intihar olduğunun değerlendirildiği” bilgisine yer verildi.





Kadirova’ya ait günlük ve mektuba ilişkin tercümelerin de savcılığa ulaştığı öğrenildi. Günlük ve mektupta herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi.





NE OLMUŞTU?





Nadira Kadirova, bir yıldır bakıcı olarak çalıştığı AKP’li Ünal’ın evinde, 23 Eylül 2019 tarihinde, akşam üstü silahla vurulmuş şekilde bulunmuş, Kadirova’nın ölümünün üzerinden henüz iki gün geçmişken, Ankara Emniyeti “intihar” yönünde açıklama yapmıştı. Olayın üzerine Kadirova’nın naaşı da jet hızıyla ülkesine gönderilmişti.





Ankara Başsavcılığı, Şirin Ünal’ın bilgisine başvurmuş, Ünal da “olayın intihar olduğunu” savunmuştu. Kadirova’nın İstanbul’da yaşayan Özbek arkadaşı ise "Şirin Ünal'ın Kadirova'yı taciz ettiğine” yönelik iddialarda bulunmuştu.