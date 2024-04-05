AKP'li troller, seçimin faturasını Özlem Zengin’e kesti

14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi cumhur ittifakına katılırken, radikal İslamcı HÜDA-PAR’dan isimler AKP listelerinde kendine yer bulmuştu. Bu iki partinin ortak noktasıysa 6284 sayılı kanuna karşı durmaları olmuştu.





Yeniden Refah, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik bir talep listesi sunmuşmuş; taleplerden biri de 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirmek olmuştu. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Yeniden Refah’ın bu ‘görüşünü’ şu sözlerle desteklemişti: “Biz de İstanbul Sözleşmesi'nin ailenin köküne kibrit suyu döktüğünü, 6284 sayılı yasanın isminin her ne kadar aileyi koruma kanunu olsa da şiddeti önlemediğini daha önce basınla paylaştık."



