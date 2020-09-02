Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'li vekil skandal mesajı danışmanına yıktı /02 Eylül 2020 15:15

AKP'li vekil skandal mesajı danışmanına yıktı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın şahsi Twitter hesabında 4 yıldır tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde çocukları ile görüşmesine izin verilmeyen Selahattin Demirtaş'a hakaret edildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Manisa Milletvekili Tamer Akkal, cezaevinde kızlarıyla görüşme yapması engellenen Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için, "Selo i.i enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.." ifadeleri kullandı. 

Hakaretamiz ifadelerin sosyal medyada infiale sebep olması üzerine Akkal mesajın bir danışmın tarafından paylaşıldığını iddia etti. 

Akkal, ""Bugün sabahın ilk saatlerinde resmi sosyal medya hesaplarımdan Selahattin Demirtaş ve ailesi hakkında yapılan paylaşım, şahsım tarafından yapılmamıştır; bir danışman arkadaşımızın hesapları karıştırarak yaptığı bir paylaşımdır." dedi.

BİRLİKTE GÖRÜŞMELERİNE İZİN VERİLMEDİ

4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, kızları Delal ve Dilda'nın babalarıyla birlikte görüşmesine izin verilmediğini belirtmişti.

Başak Demirtaş, "Selahattin’in, kızlarımız Delal ile Dılda’yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi." demişti.

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