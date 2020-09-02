Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de Suudiler'den İsrail adımı /02 Eylül 2020 15:14

Şimdi de Suudiler'den İsrail adımı

Suudi haber ajansı SPA, kraliyetin BAE'nin tüm uçuşlarında Suudi hava sahasını kullanmasına izin verdiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu da gelecekte İsrail'den BAE'ye yapılacak uçuşlarda rota olarak Suudi hava sahasını gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasını, İsrail'den kalkan uçakla Suudi hava sahasını kullanarak Abu Dabi'ye giden ABD-İsrail heyetinin BAE yetkilileriyle temasları izlerken, yeni bir gelişme yaşandı. 

Tanınmayan İsrail'e hava sahası kapalıydı

Suudi resmi haber ajansı SPA, BAE'nin tüm uçuşlarında Suudi hava sahasını kullanmasına izin verildiğini duyurdu.

?SPA'nın haberinde, 'BAE'nin tüm ülkelerden kendisine gelen ve kendisinden tüm ülkelere kalkan uçuşlara Suudi Arabistan üzerinden geçiş talebinin  Suudi Sivil Havacılık Kurumu tarafından kabul edildiği' belirtildi. 

İsrail'i resmen tanımayan Suudi Arabistan'ın hava sahası bugüne dek İsrail'e en azından kağıt üzerinde kapalı tutulduğundan açıklamanın adresi İsrail oldu.

Netanyahu: İsrail havayolları BAE'ye doğrudan uçabilecek

Hemen ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail havayollarının BAE'ye doğrudan uçmalarına izin verileceğini açıkladı. 

Eliyle Suudi Arabistan'ı gösterdi

Bir video mesajı yayımlayan Netanyahu, İsrail uçaklarının Suudi hava sahasından geçeceğini dile getirmedi, ama harita üzerinde gelecekteki uçuşların rotasını gösterirken elini birkaç kez Suudi hava sahası üzerinden geçirdi.

Kushner iş üstünde

Bu hafta İsrail devlet havayolu El Al'a ait bir uçak, taşıdığı üst düzey ABD-İsrail heyetiyle birlikte Suudi hava sahasından geçerek Abu Dabi'ye inmişti. 

ABD heyetine başkanlık eden Trump'ın damadı-başdanışmanı Jared Kushner, BAE resmi haber ajansı WAM'a verdiği demeçte, diğer Arap ülkelerinin gelecek aylarda BAE'nin izinden gitmesi beklentisini teyit etmişti.

Damat-başdanışman, BAE'den Bahreyn'e geçip Kral Hamad bin İsa el Halife ile görüştü. Bahreyn Kralı'nın görüşmede BAE'nin Arap ve İslam çıkarlarının korunmasındaki rolünden övgüyle söz ettiği açıklandı.

Ardından Kushner, Suudi Arabistan'da 'de facto kral' gözüyle bakılan Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) ile bir araya geldi.

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