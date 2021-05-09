Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum! /09 Mayıs 2021 13:17

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum!

AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, son zamanlarda medyaya yansıyan intihar olaylarına ilişkin ilginç açıklama yaptı

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Kanal 42'de yayınlanan programa konuşarak, son zamanlarda medyaya yansıyan intihar vakalarının neden kaynaklandığını açıkladı.

Yaptığı değerlendirmesiyle tepki toplayan Sorgun, artan intiharlar vakaları için “Açlıktan intihar etti, Haşa! Köprüye, çatıya çıkıyor, yüzde 90’ının daha sonra eşiyle problemli olduğu ortaya çıkıyor” şeklideki konuştu.

Sorgun, "İntiharların hiçbirine gönlümüz razı olmaz, açlıktan intihar etti. Haşa! Geçen sene Konya’da bir olay oldu. Çıkarttık, baktık. Adamın şu kadar mal varlığı var. Ailevi problemler, depresyonlar oluyor sonra ekonomik sebeplerle intihar etti deniliyor. Dünyanın en fazla ekonomisi gelişmiş olan İskandinav ülkelerine baktığımızda, peki neden intihar vakalarının en fazla olduğu ülkelerin de arasında olduğunu sorgulayalım. Hiçbirimizin şartları eskisi gibi değil. Bazen biri çıkıyor köprüye, çatıya falan yüzde 90’ının daha sonra eşiyle problemli olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar toplumun güvenini sarsar. Ellerinde hazır bir şablonlar intihar edenlere ekonomik sebepli ifadeleri yer veriliyor. Birileri bunları söylesin, 'Tayyip Erdoğan’ın da işi gücü yok bütün bunlara cevap versin'. Bu ucuzluktan kaçınmak gerekiyor. Ticaret dediğiniz şey kâr da eder, zarar da eder. Hayatta iniş de var çıkış da var. Uçak çıkar da iner de. İsteniyor ki her zaman yükseğe çıkalım. Ama hayat her zaman istediğimiz gibi sürmez" ifadelerini kullandı.
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AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

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