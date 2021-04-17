AKP'lilerin İnsan Kaçakçığı skandalına yenileri eklendi

Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesiyle ortaya çıkan skandalın benzerlerinin yaşandığı ortaya çıkmaya başladı. 37 kişiyi ‘hizmet pasaportu’yla Almanya’ya götürme kararı alan Ceylanpınar Belediyesi'nin başkanı Feyyaz Soylu, söz konusu iddialar sorulunca durumdan haberdar olmadığını söyledi.





Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ceylanpınar Belediye Meclisi, Ceylanpınar Spor Kulübü derneği sporcusu, yakınları ve dernek üyeleri olduğunu öne sürdüğü 37 kişi için hizmet pasaportu çıkarılmasını kararlaştırdı. “Spor Kardeşliktir” projesi kapsamında Türkgücü Münih takımının davetlisi olarak Almanya'ya götürülmesini uygun buldu. Götürülme gerekçesi olarak, “Sporcu gençler ile ailelerini sporla tanıştırmak, spor branşlarını onlara göstermek, sporla ilgili çalışmaları yerinde göstermek” olarak gösterildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “Böyle bir şey olmadı” dedi. Gazete tarafından söz konusu kararın belgeleri gönderildi.





Başkan, “Vallahi sizden öğrendim. Benim olmadığım bir zaman meclisin böyle bir karar aldığını, belgelerden öğrendim. Bu konuda duyumum da olmadı. Soruşturma açılması gerekiyorsa başlatacağım. Bu karardan sonra neler olduğunu, gidişlerin olup olmadığını araştırdıktan sonra açıklama yapabilirim” dedi.



