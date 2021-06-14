Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin İyi Parti'ye yanaşma hamlesi Akşener'in o cümlesiyle bitmiş /14 Haziran 2021 10:42

AKP'nin İyi Parti'ye yanaşma hamlesi Akşener'in o cümlesiyle bitmiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı bir açıklamada Erdoğan'ı, eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya benzetmesinin ardından AKP, ittifak stratejisinde değişikliğe gitti.

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Tayyip Erdoğan’ın, daha önce “yerli ve milli muhalefet” sözleriyle de tartışılan, merkez sağ seçmen tabanına sahip İYİ Parti’yi, 2023 seçimleri için “Cumhur İttifakı içine dahil etme” hamlesi, Genel Başkan Meral Akşener’in, “Erdoğan’ı Benyamin Netanyahu’ya benzetmesinin” ardından yön değiştirdi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Akşener’in önceki haftalarda Erdoğan’a yönelik “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Benyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı” sözleri, AKP’de İyi Parti'ye yanaşma hamlelerini bitirdi.

Erdoğan’ın, partisinin gerek MYK gerekse MKYK toplantılarında da Akşener’e yönelik “sert bir dil kullandığı ve partililerinden Netanyahu nitelendirmesinin vatandaşa şikayet edilmesi gerektiğine” yönelik uyarılarda bulunduğuna dikkat çekiliyor. Bundan sonra AKP’nin, “İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı kapsamına dahil etmek yerine İYİ Parti tabanı üzerinden bir hamle yapacağı” da belirtiliyor. 

AKP’de, “Erdoğan, Akşener’le ilgili hassas bir tutum sergiliyordu. Ancak Netanyahu benzetmesi son noktaydı” değerlendirmeleri yapılıyor.
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