Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin 'sır' gibi sakladığı o sözleşmeler ifşa oldu /15 Ocak 2022 12:48

AKP'nin 'sır' gibi sakladığı o sözleşmeler ifşa oldu

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, iktidarın “ticari sır” diyerek içeriğini açıklamadığı, döviz garantili bir şehir hastanesinin sözleşmesine ulaştı. Şahin, sözleşmedeki “yeniden finansman” maddesine dikkati çekti; “Devlet paranın tamamını ödeyip dosyayı kapatabilir. Bu sayede 25 yıllık garantiden kurtulma imkânımız var” dedi.

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Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Şahin, “Ticari sır denilerek milletvekillerinden dahi gizlenen şehir hastanelerinin sözleşmeleri artık elimizde. Orada görüyoruz ki sözleşmelerin hepsinde ‘yeniden finansman’ maddesi var. Bunu incelediğimizde, şehir hastaneleri projelerinde kullanılan finansın tamamının devlet tarafından ödenip dosyanın kapatılması mümkün. Bu sayede 25 yıllık döviz ödemelerinden kurtulma imkânımız var” ifadelerini kullandı.

 “İktidarın bu maddeye karşın şirketlere döviz bazında para aktarmaya devam ettiğini” söyleyen Şahin, “2022’de kamu özel işbirliği ödemeleri, beş bakanlığın bütçesine eşit. Hazine garanti ödemelerinin yüzde 50’si şehir hastanelerine ait. 13 şehir hastanesi için 2022 bütçesinde ayrılan kira ve hizmet bedeli, 2 milyon 326 bin 311 dolar. Hizmetteki 13 şehir hastanesinin yatırım maliyeti, 6 milyon 910 bin 411 dolar. İktidar vatandaşa ‘Dolar kullanma, Türk Lirası kullan’ derken kendisi projelerinin ödemelerini dolarla yapmaya devam ediyor” diye konuştu.


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