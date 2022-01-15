AKP'nin 'sır' gibi sakladığı o sözleşmeler ifşa oldu

“İktidarın bu maddeye karşın şirketlere döviz bazında para aktarmaya devam ettiğini” söyleyen Şahin, “2022’de kamu özel işbirliği ödemeleri, beş bakanlığın bütçesine eşit. Hazine garanti ödemelerinin yüzde 50’si şehir hastanelerine ait. 13 şehir hastanesi için 2022 bütçesinde ayrılan kira ve hizmet bedeli, 2 milyon 326 bin 311 dolar. Hizmetteki 13 şehir hastanesinin yatırım maliyeti, 6 milyon 910 bin 411 dolar. İktidar vatandaşa ‘Dolar kullanma, Türk Lirası kullan’ derken kendisi projelerinin ödemelerini dolarla yapmaya devam ediyor” diye konuştu.