Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Uzay Ajansı'nın 1 milyar 618 milyon liralık 2023 yılı bütçesi TBMM'de onaylandı. 2023'de Ay'a gitme hedefi koyan Türkiye'de tüm devlet kurumlarının havacılık ve uzay yatırımlarına ayırdığı toplam ödenek ise 3 milyar 572 milyon lira oldu.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek yıl Ay'a gideceğimizi ve daha sonra da uzaya bir Türk astronot gönderileceğini açıklamıştı.





CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Sanayi Teknoloji Komisyonu üyesi Tacettin Bayır, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi:





– NASA’nın uzay bütçesi dolar karşılığı 460 milyar, Rusya'nın 34 milyar, Almanya'nın ise Euro karşılığı 22 milyar lira… Biz ise bu bütçe ile uzaya değil ancak Erzurum Palandöken’e çıkarız. Uzay çalışmaları için ayrılan para ile ancak makam aracı alınır. Yine algı yaratılıyor. Her seçim öncesi doğalgaz bulunuyor, uzaya gidiliyor.





– Uzay Ajansı Kurumu'nun yanı sıra tüm devlet kurumlarının uzay ve havacılık alanındaki toplam ödenekleri, 2023’te 3 milyar 572 milyon, 2024’te 4 milyar 311 milyon, 2025’te 4 milyar 928 milyon lira olacak. NASA’nın bütçesi 23 milyar dolar yani 460 milyar lira.





– Avrupa'nın ESA'ya ayırdığı bütçe 6 milyar Euro, Rusya Uzay Ajansı’nın 1.7 milyar Euro, Almanya Uzay Ajansı’nın 1.1 milyar Euro… Çin 8 milyar dolar, Hindistan 2 milyar dolar kaynak ayırdı. Bizde ise 3-4 milyar lira. Bu ödeneklerle uzaya değil ancak Erzurum Palandöken’e çıkarız.





ERDOĞAN: UZAYA BİR VATANDAŞIMIZI GÖNDERECEĞİZ

Erdoğan geçen yıl Türkiye Milli Uzay Programı'' toplantısında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:







– İnşallah Ay’a gidiyoruz. 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz milli roketimizle Ay’a ulaşıp, sert iniş gerçekleştireceğiz. 2028’de ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapıp, Ay’a yumuşak iniş gerçekleştireceğiz. Bir Türk vatandaşını da gönüllüler arasından seçerek, gerekli eğitimleri almasını sağlayıp, uzaya göndereceğiz.





DÜNYADAKİ UZAY BÜTÇELERİ

ABD Uzay Dairesi (NASA): 23 milyar dolar



Avrupa Uzay Ajansı (ESA): 6 milyar Euro

Rusya (ROSCOSMOS): 1.7 milyar dolar

Almanya Uzay Ajansı (DLR): 1 milyar 155 milyon Euro

Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA): 569 milyon pound

Japon Uzay Ajansı (JAXA): 500 milyon dolar

Çin Uzay Ajansı (CNSA) : 8 milyar dolar

Hindistan Uzay Ajansı (İSRO): 2 milyar dolar



