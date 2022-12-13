Zelenskiy'nin barış planı Rusya'da tansiyonu yükseltti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna lideri Zelenskiy’nin G7 ülkeleriyle yaptığı görüşmede ortaya attığı 3 adımlı barış planı tansiyonu daha da yükseltti…







Zelenskiy, G7 ülkelerine üç adımlı barış planını uygulamalarını isterken bunları şu şekilde sıraladı; yeni askeri destek, enerji desteği verilmesi ve yeni bir diplomasi yürütülmesi.





Fakat Zelenskiy’nin bu çağrısına Kremlin’den sert yanıt geldi. Kremlin, Zelenskiy’nin bu önerisi ile ilgili açıklama yaparak, “Bu 3 adımlı plan düşmanlığın devamı için yapılmış bir plandır” ifadesine yer verdi.





Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna, iki taraf için de bir barış sağlanması için bazı gerçekleri kabul etmeli” dedi. Peskov, “bu gerçeklerin” dikkate alınmaması durumunda bir ilerlemenin gerçekleşmeyeceğini de dile getirdi.







